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      НАБУ открыло дело против председателя СБУ Баканова: детали

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      Иван Баканов / "Главком"

      Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство против действующего главы Службы безопасности Ивана Баканова. Говорится, в частности, о вероятном злоупотреблении властью.

      В ноябре 2019 года Высший антикоррупционной суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью и других уголовных преступлений со стороны председателя СБУ Ивана Баканова.

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      В ответ на запрос информационного агентства "Украинские новости" в НАБУ сообщили, что материалы вышеупомянутого уголовного производства они направили процессуальному руководителю – прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тот, в свою очередь, их должен изучить, определить подследственность, а также определить орган, который будет заниматься соответствующим досудебным расследованием.

      Баканов, СБУ, зловживання владою, НАБУ, кримінальне правопорушення
      НАБУ открыло дело о возможных злоупотреблениях со стороны Баканова: документ

      Что предшествовало этим событиям

      К ВАКС поступила жалоба от гражданина (его имя пока неизвестен), в которой он просил обязать НАБУ открыть дело по факту нарушений со стороны Баканова в должности исполняющего обязанности председателя СБУ.

      В частности, в действиях Баканова он увидел ряд таких преступлений:

      • злоупотребление властью или служебным положением,
      • получение неправомерной выгоды,
      • превышение служебных полномочий,
      • содействие организованной преступной группировке,
      • сокрытие преступления,
      • неисполнение решения суда,
      • государственная измена,
      • другие противоправные действия.

      8 ноября ВАКС частично удовлетворил эту жалобу и обязал НАБУ открыть дело по указанному заявлению. НАБУ же открыло дело и будет расследовать возможные злоупотребления со стороны главы СБУ.

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      Что известно об Иване Баканове на посту главы СБУ

      Иван Баканов фактически возглавил СБУ 22 мая 2019 года, сразу после инаугурации пятого президента Владимира Зеленского. Дело в том, что после смены власти в стране тогдашний руководитель ведомства Василий Грицак написал заявление об отставке.

      Сначала Баканов был первым заместителем председателя СБУ и одновременно начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Полноценно же Баканов возглавил Службу в конце августа. Тогда за его назначение на должность свои голоса отдали 319 депутатов Верховной Рады. Перед этим президент Зеленский подал в парламент кандидатуру Баканова на соответствующую должность.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Иван Баканов Коррупция НАБУ
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