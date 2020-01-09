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      НАБУ відкрило справу проти голови СБУ Баканова: деталі

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      Іван Баканов / "Главком"

      Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти чинного голови Служби безпеки Івана Баканова. Мовиться, зокрема, про імовірне зловживання владою.

      У листопаді 2019 року Вищий антикорупційній суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою та інших кримінальних правопорушень з боку голови СБУ Івана Баканов.

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      У відповідь на запит інформаційної агенції "Українські новини" у НАБУ повідомили, що матеріали вищезазначеного кримінального провадження вони направили процесуальному керівнику – прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Той, зі свого боку, їх має вивчити, визначити підслідність, а також визначити орган, який займатимуться відповідним досудовим розслідуванням.

      Баканов, СБУ, зловживання владою, НАБУ, кримінальне правопорушення
      НАБУ відкрило справу про можливі зловживання з боку Баканова: документ 

      Що передувало цим подіям

      До ВАКС надійшла скарга від громадянина (його ім’я поки є невідомим), в якій він просив зобов’язати НАБУ відкрити справу за фактом порушень з боку Баканова на посаді виконувача обов’язків голови СБУ.

      Зокрема, у діях Баканова він побачив склад таких злочинів:

      • зловживання владою або службовим становищем,
      • одержання неправомірної вигоди,
      • перевищення службових повноважень,
      • сприяння організованому злочинному угрупованню,
      • приховування злочину,
      • невиконання рішення суду,
      • державна зрада,
      • інші протиправні дії.

      8 листопада ВАКС частково задовольнив цю скаргу та зобов’язав НАБУ відкрити справу за вказаною заявою. НАБУ ж відкрило справу та розслідуватиме можливі зловживання з боку очільника СБУ.

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      Що відомо про Івана Баканова на посаді голови СБУ 

      Іван Баканов фактично очолив СБУ 22 травня 2019 року, одразу після інавгурації п’ятого президента Володимира Зеленського. Річ у тім, що після зміни влади в країні тодішній керівник відомства Василь Грицак написав заяву про відставку.

      Спершу Баканов був першим заступником голови СБУ та водночас начальником Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Повноцінно ж Баканов очолив Службу наприкінці серпня. Тоді за його призначення на посаду свої голоси віддали 319 депутатів Верховної Ради. Перед цим президент Зеленський подав до парламенту кандидатуру Баканова на відповідну посаду.

      Радимо ознайомитися! Голова СБУ Іван Баканов: керівник "Квартал 95" і друг Зеленського

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Іван Баканов Корупція НАБУ
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