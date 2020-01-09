НАБУ відкрило справу проти голови СБУ Баканова: деталі

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти чинного голови Служби безпеки Івана Баканова. Мовиться, зокрема, про імовірне зловживання владою.

У листопаді 2019 року Вищий антикорупційній суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою та інших кримінальних правопорушень з боку голови СБУ Івана Баканов.

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У відповідь на запит інформаційної агенції "Українські новини" у НАБУ повідомили, що матеріали вищезазначеного кримінального провадження вони направили процесуальному керівнику – прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Той, зі свого боку, їх має вивчити, визначити підслідність, а також визначити орган, який займатимуться відповідним досудовим розслідуванням.



НАБУ відкрило справу про можливі зловживання з боку Баканова: документ

Що передувало цим подіям

До ВАКС надійшла скарга від громадянина (його ім’я поки є невідомим), в якій він просив зобов’язати НАБУ відкрити справу за фактом порушень з боку Баканова на посаді виконувача обов’язків голови СБУ.

Зокрема, у діях Баканова він побачив склад таких злочинів:

зловживання владою або службовим становищем,

одержання неправомірної вигоди,

перевищення службових повноважень,

сприяння організованому злочинному угрупованню,

приховування злочину,

невиконання рішення суду,

державна зрада,

інші протиправні дії.

8 листопада ВАКС частково задовольнив цю скаргу та зобов’язав НАБУ відкрити справу за вказаною заявою. НАБУ ж відкрило справу та розслідуватиме можливі зловживання з боку очільника СБУ.

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Що відомо про Івана Баканова на посаді голови СБУ

Іван Баканов фактично очолив СБУ 22 травня 2019 року, одразу після інавгурації п’ятого президента Володимира Зеленського. Річ у тім, що після зміни влади в країні тодішній керівник відомства Василь Грицак написав заяву про відставку.

Спершу Баканов був першим заступником голови СБУ та водночас начальником Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Повноцінно ж Баканов очолив Службу наприкінці серпня. Тоді за його призначення на посаду свої голоси віддали 319 депутатів Верховної Ради. Перед цим президент Зеленський подав до парламенту кандидатуру Баканова на відповідну посаду.

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