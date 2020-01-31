Баканов ініціює новий закон про СБУ: що відомо

Голова СБУ Іван Баканов невдовзі ініціює новий закон. Документ задасть вектор перезапуску роботи Служби безпеки України.

Іван Баканов заявив, що наразі законопроєкт "Про СБУ" в Офісі Президента, повідомили у пресслужбі СБУ.

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Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного,

– сказав Баканов.

За словами голови СБУ, служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками.

Що планує Баканов

СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом та контррозвідувальної діяльності. За словами голови відомства, СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по-іншому працюватиме з кадрами.

Про підсумки СБУ за 2019 рік

Іван Баканов відзначив, що у 2019 році СБУ:

запобігла 3 терористичним актам;

затримала одного з лідерів терористів ІДІЛ на прізвисько Аль Бара Шишані;

викрила 4 агентурні мережі ворожої спецслужби;

запобігла більш як 500 кібератакам на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

Зверніть увагу! Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти чинного голови Служби безпеки Івана Баканова. Мовиться, зокрема, про імовірне зловживання владою. Більше – тут.

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