16:44
31 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Воскресіння" Верховного правителя. Приємний сюрприз для Путіна
      Вєсті Кремля
      22:16, 30 січня
      Вєсті.UA: Епічний бій за крісло мера Києва. Мушкетер Дубінський
      Вєсті.UA
      20:57, 30 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Баканов ініціює новий закон про СБУ: що відомо

      400 Читать новость на русском
      Іван Баканов ініціює новий закон про СБУ / ssu.gov.ua

      Голова СБУ Іван Баканов невдовзі ініціює новий закон. Документ задасть вектор перезапуску роботи Служби безпеки України.

      Іван Баканов заявив, що наразі законопроєкт "Про СБУ" в Офісі Президента, повідомили у пресслужбі СБУ.

      До речі: Конституційний суд відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків

      Це фундамент, на якому зводиться будівля оновленої СБУ. Мова йде про зміну підходів у роботі – від реактивного до проактивного,
      – сказав Баканов.

      За словами голови СБУ, служба має зосередитись на нейтралізації загроз, а не боротися з їхніми наслідками.

      Що планує Баканов

      СБУ ще більше уваги приділятиме стратегічним питанням національної безпеки, боротьбі з тероризмом та контррозвідувальної діяльності. За словами голови відомства, СБУ відмовиться від невластивих їй функцій та повноважень, по-іншому працюватиме з кадрами.

      Про підсумки СБУ за 2019 рік

      Іван Баканов відзначив, що у 2019 році СБУ:

      • запобігла 3 терористичним актам;
      • затримала одного з лідерів терористів ІДІЛ на прізвисько Аль Бара Шишані;
      • викрила 4 агентурні мережі ворожої спецслужби;
      • запобігла більш як 500 кібератакам на інформаційні системи держорганів та об’єкти критичної інфраструктури.

      Зверніть увагу! Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження проти чинного голови Служби безпеки Івана Баканова. Мовиться, зокрема, про імовірне зловживання владою. Більше – тут.

      Треба знати: Що змінять у новому трудовому кодексі: страйки, виплати, покарання за булінг

      Підтримує Росію у ПАРЄ: Ясько пояснила, чому Льовочкіну не виключать з делегації України
      сьогодні
      16858
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Іван Баканов СБУ Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:00 Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу
      Михайло Года 331
      сьогодні , 15:00 Неочікувано отримала задоволення: перші враження від перегляду комедії "Наші котики"
      Саша Кольцова 354
      28 січня , 10:58 Хто такі Bob Moses та чому їх концерт не варто пропускати: 7 лютого, Bel etage
      268
      22 січня , 17:30 Як стабільно заробляти на покері і не прогоріти. Банкрол-менеджмент
      473
      сьогодні , 14:50 Ціни на бензин падають: що буде далі
      Юлія Поскробок 3913
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук