Конституційний суд відмовився розглядати закони про статус Донбасу та амністію бойовиків

Конституційний суд України 27 січня відмовився перевіряти конституційність законів про особливий статус Донбасу та амністію проросійських бойовиків. Таким чином суд відмовився розглядати подання 53 депутатів Верховної Ради 8-го скликання, яке ініціювало ще "Об'єднання "Самопоміч".

Що від Конституційного суду вимагали депутати

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Нардепи просили визнати неконституційними закони:

​ "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей",

"Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", "Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей",

"Про недопущення переслідування і покарання учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

Рішення КСУ є остаточним і оскарженню не підлягає, мовиться у повідомленні на офіційному сайті суду.

Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

Зміст "Закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей": особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення з території України всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців.

Закон був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але парламент вже тричі продовжував дію закону на рік. Так, дія закону спливає 31 грудня 2020 року.

Що передбачає закон про амністію бойовиків

Закон пропонує звільняти від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини в зоні тодішньої АТО в період з 22 лютого 2014 року по день набуття чинності закону. Закон стосується тих, хто під час скоєння злочинів були учасниками збройних формувань або особами, задіяними в діяльності таких формувань, та/або брали участь у діяльності самопроголошених органів у Донецькій, Луганській областях або протидіяли АТО.

Такі особи мали б звільнятися від кримінальної відповідальності за умови, що вони: