08:11
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Разумков розповів, коли Рада візьметься за скорочення депутатів

      43 Читать новость на русском
      Дмитро Разумков / rada.gov.ua

      Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже наступної сесії може розглянути зміни до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів.

      Мовиться про законопроєкт №1017, що передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 та запровадження пропорційної виборчої системи. Про це Дмитро Разумков розповів розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

      Актуально: Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ

      Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний суд завернув законопроєкт щодо позбавлення мандаду нардепів-кнопкодавів та прогульників.

      Особисто мені шкода, що саме так сталося. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай йдуть займатись чимось іншим,
      – заявив голова парламенту.

      До слова, наступна сесія Верховної Ради розпочнеться 4 лютого.

      Зменшення кількості депутатів: передісторія

      29 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

      • Зменшити кількість народних депутатів до 300.
      • Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

      Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.

      16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

      Що саме змінює законодавча ініціатива Зеленського

      У документі, підтриманому депутатами та схваленому Конституційним судом, мовиться про наступне:

      • Народних депутатів України буде не 450, а 300.
      • Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
      • Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

      Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.

      Прогноз погоди на 21 січня: в Україні буде останній теплий день перед снігопадом
      сьогодні
      2202
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Дмитро Разумков Конституційний суд Слуга народу
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:05 Головні новини 20 січня: самогубство у будівлі ЦВК, подорож Микитася, зниження тарифів
      Василь Денисюк 2243
      сьогодні , 07:01 Розлучитися стане дорожче: скільки відтепер коштує звернутись до суду
      Ірина Поліщук 2699
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      1900
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      615
      сьогодні , 00:00 Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму
      Михайло Макарук 721
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук