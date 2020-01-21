Разумков розповів, коли Рада візьметься за скорочення депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент вже наступної сесії може розглянути зміни до Конституції України щодо зменшення кількості народних депутатів.

Мовиться про законопроєкт №1017, що передбачає зменшення кількості народних обранців до 300 та запровадження пропорційної виборчої системи. Про це Дмитро Разумков розповів розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

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Також спікер висловив жаль з приводу того, що Конституційний суд завернув законопроєкт щодо позбавлення мандаду нардепів-кнопкодавів та прогульників.

Особисто мені шкода, що саме так сталося. Я вважаю, все ж таки, якщо народний депутат кнопкодавить або не виконує своїх функцій, то йому нема чого робити у Верховній Раді, хай йдуть займатись чимось іншим,

– заявив голова парламенту.

До слова, наступна сесія Верховної Ради розпочнеться 4 лютого.

Зменшення кількості депутатів: передісторія

29 серпня 2019 року Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

Зменшити кількість народних депутатів до 300.

Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.

16 грудня 2019 року Конституційний суд України визнав конституційним законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради України і закріплення пропорційної виборчої системи.

Що саме змінює законодавча ініціатива Зеленського

У документі, підтриманому депутатами та схваленому Конституційним судом, мовиться про наступне:

Народних депутатів України буде не 450, а 300.

Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.