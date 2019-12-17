Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ
Скоротити кількість народних депутатів Верховної Ради з 450 до 300 – можна, це не суперечить Конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України 16 грудня.
Текст ухвали Конституційного суду щодо конституційності закону про скорочення кількості депутатів до 300 опублікують у вівторок, 17 грудня. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.
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Зменшення кількості депутатів: передісторія
29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:
- Зменшити кількість народних депутатів до 300.
- Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.
Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.
Що саме змінює законодавча ініціатива Зеленського
У документі, підтриманому депутатами та схваленому Конституційним судом, мовиться про наступне:
- Народних депутатів України буде не 450, а 300.
- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.
Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.