Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ

Скоротити кількість народних депутатів Верховної Ради з 450 до 300 – можна, це не суперечить Конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України 16 грудня.

Текст ухвали Конституційного суду щодо конституційності закону про скорочення кількості депутатів до 300 опублікують у вівторок, 17 грудня. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

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Зменшення кількості депутатів: передісторія

29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

Зменшити кількість народних депутатів до 300.

Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.

Що саме змінює законодавча ініціатива Зеленського

У документі, підтриманому депутатами та схваленому Конституційним судом, мовиться про наступне:

Народних депутатів України буде не 450, а 300.

Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.