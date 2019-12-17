03:10
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПІДСУМКИ 2019

      Кількість народних депутатів можна скоротити до 300: рішення КСУ

      155 Читать новость на русском
      Кількість депутатів Ради можна скоротити / abo.media

      Скоротити кількість народних депутатів Верховної Ради з 450 до 300 – можна, це не суперечить Конституції. Таке рішення ухвалив Конституційний суд України 16 грудня.

      Текст ухвали Конституційного суду щодо конституційності закону про скорочення кількості депутатів до 300 опублікують у вівторок, 17 грудня. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

      Читайте також: Законопроєкт Зеленського про призначення голів ДБР і НАБУ: Конституційний суд ухвалив рішення

      Зменшення кількості депутатів: передісторія

      29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

      • Зменшити кількість народних депутатів до 300.
      • Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

      Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.

      Що саме змінює законодавча ініціатива Зеленського

      У документі, підтриманому депутатами та схваленому Конституційним судом, мовиться про наступне:

      • Народних депутатів України буде не 450, а 300.
      • Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
      • Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

      Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.

      У сукні з великим розрізом: Тіна Кароль показала сексуальне фото
      16 грудня
      3212
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Володимир Зеленський Конституційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:40 Антоненко має стовідсоткове алібі, – адвокат підозрюваного у справі Шеремета
      Дмитро Гнап 476
      16 грудня , 23:03 Лол, треш, мем: як добре ви знаєте молодіжний сленг – тест
      Василь Денисюк 622
      16 грудня , 22:30 Головні новини 16 грудня: зміни до Конституції від Зеленського, нові гучні призначення
      Андрій Шляхтін 1475
      16 грудня , 22:00 Голі за кермом та мочаться на авто: підбірка смішних правил дорожнього руху з усього світу
      Борис Немировський 1677
      16 грудня , 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
      Анастасія Можаровська 546
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук