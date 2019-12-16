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      Законопроєкт Зеленського про призначення голів ДБР і НАБУ: Конституційний суд ухвалив рішення

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      КСУ визнав незаконним призначення президентом голів ДБР і НАБУ / Пресслужба Конституційного суду України

      Конституційний суд України визнав неконституційним проєкт закону про закріплення в Конституції права президента призначати голів Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

      Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела, 16 грудня виніс два висновки щодо направлених до них проєктів закону.

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      Так, відповідно до одного такого висновку, проєкт закону про призначення президентом України голів ДБР і НАБУ не відповідає ст. 157 і 158 Конституції.

      Мовиться про такі положення:

      • Конституцію України не може бути змінено, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони є спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
      • Законопроєкт про внесення змін до Конституції України, який розглядала Верховна Рада, і закон не було ухвалено, може бути подано до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

      Співрозмовник ресурсу додав, що це рішення суду оприлюднять 17 грудня.

      Що передувало такому рішенню суду

      У перший день роботи Верховної Ради IХ скликання Президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту як невідкладні 66 законопроєктів. Серед них було й про закріплення повноважень президента про створення регуляторних органів та НАБУ, призначення та звільнення директорів НАБУ і ДБР.

      3 вересня Верховна рада направила на розгляд Конституційного суду вищезазначений законопроєкт Зеленського. За направлення документу до КСУ проголосували 282 нардепи.

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      16 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Новини політики Конституційний суд Державне бюро розслідувань НАБУ
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