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      Артем Овдієнко

      Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства

      543
      Роман Труба / Сайт президента

      Парламент ухвалив закон про перезавантаження Державного бюро розслідувань. Документ передбачає звільнення Романа Труби з посади очільника ДБР.

      Важливий нюанс: президентську ініціативу про перезавантаження ДБР буквально врятували голоси депутатів від "Голосу" Вакарчука, адже з 250 "Слуг народу" лише 224 були "ЗА", а для ухвалення необхідний мінімум – 226. Усе тому, що утрималася так звана група Коломойського: Дубінській, Бужанській ікомпанія. Ці депутати всередині фракції ведуть власну гру й раз по раз відверто ігнорують чи саботують президентські ініціативи (утім, їх чомусь за це з фракції не виключають).

      Більше про свіженькі записи: Касетний скандал: з'явився запис, де Трубі наказують не чіпати Коломойського

      Мабуть, саме група Коломойського була зацікавлена залишити Романа Трубу на посаді. По-перше, тому що Труба, так би мовити, зрадив Порошенка, попри те, що саме п'ятий президент і призначав його на посаду, але впродовж останніх місяців очільник ДБР з усіх сил демонстрував готовність переслідувати стару владу. Про це свідчать численні провадження порушені щодо Петра Порошенка і постійні виклики до ДБР на допити. Думаю, це мало б тішити самолюбство Коломойського, який радий помститися Порошенку за переслідування, які зазнавав олігарх нещодавно від президента Порошенка.

      По-друге, мабуть, Роман Труба, коли намагався вислужитися перед новою владою узявся не тільки за "кошмарення" Петра Порошенка, але й опікуватися бізнес-інтересами Коломойського! Принаймні про це свідчить оприлюднена сьогодні нова порція записів, ймовірно, з кабінету директора ДБР, які зроблені за допомогою жучків. Якщо оприлюдненим записам вірити – цього літа директор Роман Труба отримував від Ігоря Коломойського, через Андрія Богдана вказівку закрити розслідування певних проваджень, що зачіпають інтереси нафтового бізнесу олігарха.

      Підсумую розмірковування: Коломойському було б вигідніше, щоб Трубу не чіпали і залишили при посаді. Й, напевно, саме тому посіпаки Коломойського серед "Слуг народу" й утрималися сьогодні під час голосування за запропонований Зеленським законопроєкт про перезавантаження ДБР. Утім, завдяки депутатам від "Голосу" парламенту ухвалив рішення і Трубу буде звільнено.

      Але мене тепер інше цікавить – кого ж призначать замість Труби. Чи не займе посаду людина така ж лояльна і готова виконувати будь-які забаганки чинної влади. До речі, за ухваленим сьогодні законопроєктом щодо ДБР його директора одноосібно призначає президент! Крім того, новий директор отримує більше влади та повноважень, якими йому не доведеться тепер ділитися із заступниками (це була така собі система стримувань й противаг, закладена ще два роки тому під час створення ДБР, хоча цей запобіжник не спрацював).

      Якщо вірити у те, що Володимир Зеленський сповнений світлих прагнень змінити Україну на краще – то одноосібне йому право призначити нового директора ДБР дозволить чинній владі стати потужнішою у боротьбі з топ-корупцією.

      Але якщо вірити в протилежне – така керованість і підпорядкованість виключно президенту Державного бюро розслідувань стане ще одною цеглиною у розбудові шостим президентом власної диктатури. Тому сьогоднішнє перезавантаження ДБР можна сприймати по-різному, в залежності від політичних вподобань й віри чинному президенту…

      Знайте більше: НАБУ затримало Щербину, кума директора ДБР Труби

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Публікації Роман Труба Державне бюро розслідувань Партія Голос Ігор Коломойський
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