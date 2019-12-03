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      НАБУ затримало Щербину, кума директора ДБР Труби

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      НАБУ затримало ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину / Фото з відкритих джерел

      Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.

      За повідомленням пресслужжби НАБУ, Щербину підозрюють у можливому шахрайстві та сприянні у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

      Зверніть увагу! Труба відреагував на обшуки у свого соратника Щербини

      Також разом із Щербиною затримали ще одну особу. Відомо, що він є підприємцем у сфері будівництва.

      Наразі вирішують питання про оголошення їм про підозру щодо таких злочинів:

      • шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,
      • замах на вчинення злочину,
      • сприяння у вчиненні злочину,
      • надання неправомірної вигоди службовій особі. 

      Слідство встановило, що Щербина разом із підприємцем вимагали від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря. Далі ці гроші мали піти керівнику одного з правоохоронних органів. А той у обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії-забудовниці.

      Щербину та підприємця затримали 3 грудня після того, як вони отримали перший транш у 75 тисяч доларів. Слідчі дії тривають. Також правоохоронці встановлюють інші обставини вчинення злочину та причетних до нього осіб. Розслідувати цю справу почали в листопаді. 

      Зауважимо, що уночі проти 3 грудня детективи НАБУ провели обшуки у помешканні Ігоря Щербини. Його називають соратником і кумом директора ДБР Романа Труби

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      Теги: Роман Труба Новини України Новини політики
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