НАБУ затримало Щербину, кума директора ДБР Труби

Детективи Національного антикорупційного бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали ексначальника головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.

За повідомленням пресслужжби НАБУ, Щербину підозрюють у можливому шахрайстві та сприянні у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

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Також разом із Щербиною затримали ще одну особу. Відомо, що він є підприємцем у сфері будівництва.

Наразі вирішують питання про оголошення їм про підозру щодо таких злочинів:

шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою,

замах на вчинення злочину,

сприяння у вчиненні злочину,

надання неправомірної вигоди службовій особі.

Слідство встановило, що Щербина разом із підприємцем вимагали від однієї зі столичних компаній-забудовниць 150 тисяч доларів хабаря. Далі ці гроші мали піти керівнику одного з правоохоронних органів. А той у обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження щодо дій згаданої компанії-забудовниці.

Щербину та підприємця затримали 3 грудня після того, як вони отримали перший транш у 75 тисяч доларів. Слідчі дії тривають. Також правоохоронці встановлюють інші обставини вчинення злочину та причетних до нього осіб. Розслідувати цю справу почали в листопаді.

Зауважимо, що уночі проти 3 грудня детективи НАБУ провели обшуки у помешканні Ігоря Щербини. Його називають соратником і кумом директора ДБР Романа Труби