13:47
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      НАБУ задержало Щербину, кума директора ГБР Трубы

      251 Читати новину українською
      НАБУ задержало экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину / Фото из открытых источников

      Детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

      По сообщению пресс-службы НАБУ, Щербину подозревают в возможном мошенничестве и содействии в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

      Обратите внимание! Труба отреагировал на обыски у своего соратника Щербины

      Также вместе с Щербиной задержали еще одного человека. Известно, что он является предпринимателем в сфере строительства.

      Сейчас решают вопрос об объявлении им о подозрении в таких преступлениях:

      • мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой,
      • покушение на совершение преступления,
      • содействие в совершении преступления,
      • предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

      Следствие установило, что Щербина вместе с предпринимателем требовали от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов взятки. Далее эти деньги должны были пойти руководителю одного из правоохранительных органов. А тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства относительно действий упомянутой компании-застройщика.

      Щербину и предпринимателя задержали 3 декабря после того, как они получили первый транш в 75 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются. Также правоохранители устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лиц. Расследовать это дело начали в ноябре.

      Также интересно: Кассетный скандал в ГБР: главное о новых записях из кабинета Трубы

      Заметим, что в ночь на 3 декабря детективы НАБУ провели обыски в доме Игоря Щербины. Его называют соратником и кумом директора ГБР Романа Трубы.

      Что известно об Игоре Щербине? О нем громко заговорили во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем. Его уволили с должности начальника главного следственного управления ГПУ еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы за то, что он фигурировал в отчете Международной совещательной группы при Совете Европы о событиях на Майдане в феврале 2014 года. Некоторые СМИ утверждают, что Щербина так же является кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно из-за бывшего депутата от БПП и был "протянут" Роман Труба на должность главы ГБР.

      Главные новости 2 декабря: новые детали убийства сына депутата Соболева, в Украине заснежило
      сегодня
      1800
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Роман Труба Взятка НАБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Что Андре Тан рекомендует надевать модницам: тренды и антитренды в зимней одежде
      Юлія Михайлова 1697
      сегодня , 13:00 Урсула фон дер Ляйен – первая женщина, ставшая президентом Еврокомиссии
      80
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      56
      сегодня , 12:40 Вятрович стал народным депутатом: коротко обо всем, что известно
      Євгенія Мазур 1614
      сегодня , 12:00 Как "Газпром" оказался в ловушке Китая
      Ель Мюрид 1431
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук