НАБУ задержало Щербину, кума директора ГБР Трубы

Детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали экс-начальника Главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину.

По сообщению пресс-службы НАБУ, Щербину подозревают в возможном мошенничестве и содействии в предоставлении неправомерной выгоды руководителю одного из правоохранительных органов.

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Также вместе с Щербиной задержали еще одного человека. Известно, что он является предпринимателем в сфере строительства.

Сейчас решают вопрос об объявлении им о подозрении в таких преступлениях:

мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой,

покушение на совершение преступления,

содействие в совершении преступления,

предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Следствие установило, что Щербина вместе с предпринимателем требовали от одной из столичных компаний-застройщиц 150 тысяч долларов взятки. Далее эти деньги должны были пойти руководителю одного из правоохранительных органов. А тот в обмен на деньги якобы должен был обеспечить закрытие уголовного производства относительно действий упомянутой компании-застройщика.

Щербину и предпринимателя задержали 3 декабря после того, как они получили первый транш в 75 тысяч долларов. Следственные действия продолжаются. Также правоохранители устанавливают другие обстоятельства совершения преступления и причастных к нему лиц. Расследовать это дело начали в ноябре.

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Заметим, что в ночь на 3 декабря детективы НАБУ провели обыски в доме Игоря Щербины. Его называют соратником и кумом директора ГБР Романа Трубы.

Что известно об Игоре Щербине? О нем громко заговорили во время "газового дела Тимошенко", в котором он выступил следователем. Его уволили с должности начальника главного следственного управления ГПУ еще во времена генпрокурора Виктора Шокина. Якобы за то, что он фигурировал в отчете Международной совещательной группы при Совете Европы о событиях на Майдане в феврале 2014 года. Некоторые СМИ утверждают, что Щербина так же является кумом экс-нардепа Сергея Пашинского. Якобы именно из-за бывшего депутата от БПП и был "протянут" Роман Труба на должность главы ГБР.