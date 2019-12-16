Законопроект Зеленского о назначении глав ГБР и НАБУ: Конституционный суд принял решение
Конституционный суд Украины признал неконституционным проект закона о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники, 16 декабря вынес два вывода относительно направленных к ним проектов закона.
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Так, согласно одному такому выводу, проект закона о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.
Речь идет о следующих положениях:
- Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.
- Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривала Верховная Рада, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду не раньше чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины.
Собеседник ресурса добавил, что это решение суда обнародуют 17 декабря.
Что предшествовало такому решению суда
В первый день работы Верховной Рады IХ созыва президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент как неотложные 66 законопроектов. Среди них был и о закреплении полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначении и увольнении директоров НАБУ и ГБР.
3 сентября Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда вышеупомянутый законопроект Зеленского. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа.
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