Законопроект Зеленского о назначении глав ГБР и НАБУ: Конституционный суд принял решение

Конституционный суд Украины признал неконституционным проект закона о закреплении в Конституции права президента назначать глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники, 16 декабря вынес два вывода относительно направленных к ним проектов закона.

Интересно! Перезапуск ГБР: какова роль Зеленского в дальнейшей работе ведомства

Так, согласно одному такому выводу, проект закона о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

Речь идет о следующих положениях:

Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.



Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривала Верховная Рада, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду не раньше чем через год со дня принятия решения по этому законопроекту. Верховная Рада Украины в течение срока своих полномочий не может дважды изменять одни и те же положения Конституции Украины.

Собеседник ресурса добавил, что это решение суда обнародуют 17 декабря.

Что предшествовало такому решению суда

В первый день работы Верховной Рады IХ созыва президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент как неотложные 66 законопроектов. Среди них был и о закреплении полномочий президента о создании регуляторных органов и НАБУ, назначении и увольнении директоров НАБУ и ГБР.

3 сентября Верховная Рада направила на рассмотрение Конституционного суда вышеупомянутый законопроект Зеленского. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа.

Советуем ознакомиться! Рада может увеличить полномочия Зеленского: какие риски несет законопроект