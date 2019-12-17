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      Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ

      18 Читати новину українською
      Количество депутатов Рады можно сократить / abo.media

      Сократить количество народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 – можно, это не противоречит Конституции. Такое решение принял Конституционный суд Украины 16 декабря.

      Текст постановления Конституционного суда о конституционности закона о сокращении количества депутатов до 300 опубликуют во вторник, 17 декабря. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

      Читайте также: Законопроект Зеленского о назначении председателей ГБР и НАБУ: Конституционный суд принял решение

      Уменьшение количества депутатов: предыстория

      29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду  законопроект, в котором содержались две главные идеи:

      • Уменьшить количество народных депутатов до 300.
      • Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

      Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.

      Что именно меняет законодательная инициатива Зеленского

      В документе, поддержанном депутатами и одобренном Конституционным судом, речь идет о таком:

      • Народных депутатов Украины будет не 450, а 300.
      • Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
      • Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

      Интересно, что и дею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 поддержали 92% украинцев.

      Что чаще всего застревает в человеческих телах
      16 декабря
      272
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Новости политики Конституционный суд
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