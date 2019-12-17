Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ

Сократить количество народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 – можно, это не противоречит Конституции. Такое решение принял Конституционный суд Украины 16 декабря.

Текст постановления Конституционного суда о конституционности закона о сокращении количества депутатов до 300 опубликуют во вторник, 17 декабря. Об этом пишет " РБК-Украина " со ссылкой на источники.

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Уменьшение количества депутатов: предыстория

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:

Уменьшить количество народных депутатов до 300.

Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.

Что именно меняет законодательная инициатива Зеленского

В документе, поддержанном депутатами и одобренном Конституционным судом, речь идет о таком:

Народных депутатов Украины будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.