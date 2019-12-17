Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ
Сократить количество народных депутатов Верховной Рады с 450 до 300 – можно, это не противоречит Конституции. Такое решение принял Конституционный суд Украины 16 декабря.
Текст постановления Конституционного суда о конституционности закона о сокращении количества депутатов до 300 опубликуют во вторник, 17 декабря. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
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Уменьшение количества депутатов: предыстория
29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:
- Уменьшить количество народных депутатов до 300.
- Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.
Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.
Что именно меняет законодательная инициатива Зеленского
В документе, поддержанном депутатами и одобренном Конституционным судом, речь идет о таком:
- Народных депутатов Украины будет не 450, а 300.
- Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
- Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
- Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.
Интересно, что и дею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 поддержали 92% украинцев.