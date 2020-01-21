Разумков рассказал, когда Рада возьмется за сокращение депутатов

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов.

Говорится о законопроекте №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд завернул законопроект о лишении мандада нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

Лично мне жаль, что именно так произошло. Я считаю, все же, если народный депутат занимается кнопкодавством или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим,

– заявил глава парламента.

К слову, следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.

Уменьшение количества депутатов: предыстория

29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:

Уменьшить количество народных депутатов до 300.

Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.

16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Что именно меняет законодательная инициатива Зеленского

В документе, поддержанном депутатами и одобренном Конституционным судом, говорится о следующем:

Народных депутатов будет не 450, а 300.

Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.

Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 поддержали 92% украинцев.