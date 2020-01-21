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      Разумков рассказал, когда Рада возьмется за сокращение депутатов

      290 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков / rada.gov.ua

      Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент уже на следующей сессии может рассмотреть изменения в Конституцию Украины относительно уменьшения количества народных депутатов.

      Говорится о законопроекте №1017, который предусматривает уменьшение количества народных избранников до 300 и введение пропорциональной избирательной системы. Об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

      Актуально: Количество народных депутатов можно сократить до 300: решение КСУ

      Также спикер выразил сожаление по поводу того, что Конституционный суд завернул законопроект о лишении мандада нардепов-кнопкодавов и прогульщиков.

      Лично мне жаль, что именно так произошло. Я считаю, все же, если народный депутат занимается кнопкодавством или не выполняет своих функций, то ему нечего делать в Верховной Раде, пусть идут заниматься чем-то другим,
      – заявил глава парламента.

      К слову, следующая сессия Верховной Рады начнется 4 февраля.

      Уменьшение количества депутатов: предыстория

      29 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи:

      • Уменьшить количество народных депутатов до 300.
      • Закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.

      Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.

      16 декабря 2019 года Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепление пропорциональной избирательной системы.

      Что именно меняет законодательная инициатива Зеленского

      В документе, поддержанном депутатами и одобренном Конституционным судом, говорится о следующем:

      • Народных депутатов будет не 450, а 300.
      • Гражданин Украины, который не владеет государственным украинским языком, не может быть избран в Раду.
      • Закрепляется пропорциональная система выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.
      • Из статьи 76 Конституции изымают текст о тайне голосования, потому что об этом уже написано в статье 71.

      Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 поддержали 92% украинцев.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Дмитрий Разумков Конституционный суд
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