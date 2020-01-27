19:11
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Конституционный суд отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

      181 Читати новину українською
      КСУ отказался рассматривать конституционность закона об особом статусе Донбасса и амнистии боевиков / lexinform.com.ua

      Конституционный суд Украины 27 января отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии пророссийских боевиков. Таким образом суд отказался рассматривать представление 53 депутатов Верховной Рады 8-го созыва, которое инициировало еще "Объединение "Самопомич".

      Что от Конституционного суда требовали депутаты

      Читайте также: Разумков рассказал, когда Рада возьмется за сокращение депутатов

      Нардепы просили признать неконституционными законы:

      • "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей",
      • "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей",
      • "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

      Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении на официальном сайте суда.

      Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

      Содержание "Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей": особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.

      Закон был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но парламент уже трижды продливал действие закона на год. Так, действие закона истекает 31 декабря 2020 года.

      Что предусматривает закон об амнистии боевиков

      Закон предлагает освобождать от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в зоне тогдашней АТО в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона. Закон касается тех, кто во время совершения преступлений был участником вооруженных формирований или был задействован в деятельности таких формирований, и / или принимал участие в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовал АТО.

      Такие лица должны освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они:

      • до окончания месяца с момента вступления в силу Закона освободили или не удерживают заложников,
      • добровольно сдали госорганам или не хранят огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку, военную технику,
      • не занимают здания, помещения госорганов и органов местного самоуправления и не принимают участия в блокировании работы органов госвласти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций в Донецкой и Луганской областях, о чем подали соответствующее заявление в орган предварительного расследования, осуществляющий уголовное производство.
      В Афганистане разбился неизвестный самолет, на борту которого могли быть 83 человека
      сегодня
      2224
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Пророссийские боевики Верховная Рада Самопомощь Оккупированные территории Законодательство Конституция Конституционный суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Глобальные конфликты: миф или реальность
      Блоги 11
      сегодня , 18:45 Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?
      Інна Жолобович 224
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      481
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      51
      сегодня , 18:00 П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали
      Роман Маселко 61
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук