Конституционный суд отказался рассматривать законы о статусе Донбасса и амнистии боевиков

Конституционный суд Украины 27 января отказался проверять конституционность законов об особом статусе Донбасса и амнистии пророссийских боевиков. Таким образом суд отказался рассматривать представление 53 депутатов Верховной Рады 8-го созыва, которое инициировало еще "Объединение "Самопомич".

Что от Конституционного суда требовали депутаты

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Нардепы просили признать неконституционными законы:

"Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей",

"О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей",

"О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей".

Решение КСУ является окончательным и обжалованию не подлежит, говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Что предусматривает закон об особом статусе Донбасса

Содержание "Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей": особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников.

Закон был принят в 2014 году сроком на 3 года. Но парламент уже трижды продливал действие закона на год. Так, действие закона истекает 31 декабря 2020 года.

Что предусматривает закон об амнистии боевиков

Закон предлагает освобождать от уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в зоне тогдашней АТО в период с 22 февраля 2014 года по день вступления в силу закона. Закон касается тех, кто во время совершения преступлений был участником вооруженных формирований или был задействован в деятельности таких формирований, и / или принимал участие в деятельности самопровозглашенных органов в Донецкой, Луганской областях или противодействовал АТО.

Такие лица должны освобождаться от уголовной ответственности при условии, что они: