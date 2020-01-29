Цирк без животных: Минкульт готовит законопроект

Министерство культуры, молодежи и спорта готовит законопроект о запрете использования диких животных в цирках Украины. Он может заработать уже с 2021 года.

Заместитель профильного министра Ирина Подоляк отметила, что в Украине существует большой запрос на запрет использования в цирках животных.

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Как сообщает пресс-служба Минкульта, сейчас идут дискуссии министерства относительно экологических и гуманитарных комитетов по подготовке этого документа.

Этот вопрос должен быть урегулирован законодательно, так как в противном случае мы ставим в неравные условия государственные и передвижные цирки,

– добавила Подоляк.

Также Ирина Подоляк сказала, что идею создания законопроекта поддержал и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба. Он видит в этом один из этапов перехода к европейским практикам гуманного обращения с животными.



Заместитель министра Ирина Подоляк / Фото: Минкульт

Что известно о законопроекте

Запрет будет распространяться на использование животных во всех развлекательно-зрелищных шоу. Запрет также распространяется на все подобные мероприятия.

Документ не коснется тех отраслей жизнедеятельности людей, связанных с партнерством с животными. Например, кинология и спортивные соревнования с участием животных.

За 2020 год государственные цирки должны подготовиться к тому, что их программы с 2021 года должны быть без животных, а также продумать изменение репертуара.

Почему люди выступают за цирк без животных

Обычно цирки, особенно передвижные, не имеют надлежащих условий для содержания животных. Все звери находятся в тесных клетках и почти не контактируют между собой. Это важно, ведь некоторые виды животных на свободе живут только группами, и это естественно.

Все звери находятся в тесных клетках и почти не контактируют между собой. Это важно, ведь некоторые виды животных на свободе живут только группами, и это естественно. Кроме того, методы дрессировки животных не слишком гуманные. Дрессировщики нередко применяют физическую силу, бьют током и заставляют животных "танцевать" на раскаленной поверхности.

Дрессировщики нередко применяют физическую силу, бьют током и заставляют животных "танцевать" на раскаленной поверхности. Еще одним фактором является плохое влияние на психику детей. Те из них, которые побывали в цирке, могут не воспринимать животных как живых существ с собственной волей и характером.

Те из них, которые побывали в цирке, могут не воспринимать животных как живых существ с собственной волей и характером. Ужасные условия при транспортировке животных и еще более ужасная старость. Молодых животных в цирки поставляют преимущественно охотники. Часто их перевозят контрабандой и в не самых надлежащих условиях. Многие из зверей погибают еще по дороге к "работе". Если же животному удастся дожить до старости, то его или отдадут в зоопарк, или оставят умирать в тесной клетке.

В мире все популярнее становится практика цирков без животных. Например, немецкий цирк отказался от дрессированных животных – их заменили голограммами.

Смотрите фото из социальной рекламы против использования животных в цирке:

Что будет с животными, которые раньше "работали" в цирках

Минкульт уже подписал меморандум о передаче животных из цирков в зоопарки. Ведутся переговоры с другими общественными организациями, которые могут присоединиться к меморандуму и взять к себе четвероногих. Но это только те животные, которые в госсобственности. Влиять на частных владельцев ни министерство, ни государство не может.