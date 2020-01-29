Цирк без тварин: Мінкульт готує законопроєкт
Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання диких тварин у цирках України. Він може запрацювати вже з 2021 року.
Заступниця профільного міністра Ірина Подоляк зазначила, що в Україні існує великий запит на заборону використання у цирках тварин.
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Як повідомляє пресслужба Мінкульту, наразі тривають дискусії міністерства з екологічним і гуманітарним комітетами щодо підготовки цього документа.
Це питання має бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо у нерівні умови державні та пересувні цирки,
– додала Подоляк.
Також Ірина Подоляк сказала, що ідею створення законопроєкту підтримав і віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він вбачає у цьому один з етапів переходу до європейських практик гуманного поводження з тваринами.
Заступниця міністра Ірина Подоляк / Фото: Мінкульт
Що відомо про законопроєкт
- Заборона розповсюджуватиметься на використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу. Заборона також поширюватиметься на всі подібні заходи.
- Документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов'язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологія і спортивні змагання за участі тварин.
- За 2020 рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, а також продумати зміни репертуару.
Чому люди виступають за цирки без тварин
- Зазвичай цирки, а особливо пересувні, не мають належних умов для утримання тварин. Усі звірі перебувають у тісних клітках та майже не контактують між собою. Це важливо, адже деякі види тварин на волі живуть лише групами, і це природно.
- Крім того, методи дресування тварин не надто гуманні. Дресувальники нерідко застосовують фізичну силу, б'ють струмом та змушують тварин "танцювати" на розпеченій поверхні.
- Ще одним фактором є поганий вплив на психіку дітей. Ті з них, які побували у цирку, можуть не сприймати тварин за живих істот з власною волею і характером.
- Жахливі умови при транспортуванні тварин та ще гірша старість. Молодих тварин у цирки постачають переважно мисливці. Часто їх перевозять контрабандою і в не належних умовах. Багато зі звірів гинуть ще дорогою до "роботи". Якщо ж тварині вдасться дожити до старості, то її або віддадуть до зоопарку, або залишать помирати у тісній клітці.
У світі все популярнішою стає практика цирків без тварин. Наприклад, німецький цирк відмовився від дресованих тварин – їх замінили голограми.
Дивіться фото з соціальної реклами проти використання тварин у цирку:
Що буде з тваринами, які раніше "працювали" у цирках
Мінкульт вже підписав меморандум про передачу тварин з цирків до зоопарків. Ведуться перемови з іншими громадськими організаціями, які можуть долучитися до меморандуму і взяти до себе чотирилапих. Але це тільки ті тварини, які є у держвласності. Впливати на приватних власників ані міністерство, ані держава не може.