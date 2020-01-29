Цирк без тварин: Мінкульт готує законопроєкт

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання диких тварин у цирках України. Він може запрацювати вже з 2021 року.

Заступниця профільного міністра Ірина Подоляк зазначила, що в Україні існує великий запит на заборону використання у цирках тварин.

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Як повідомляє пресслужба Мінкульту, наразі тривають дискусії міністерства з екологічним і гуманітарним комітетами щодо підготовки цього документа.

Це питання має бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо у нерівні умови державні та пересувні цирки,

– додала Подоляк.

Також Ірина Подоляк сказала, що ідею створення законопроєкту підтримав і віцепрем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він вбачає у цьому один з етапів переходу до європейських практик гуманного поводження з тваринами.



Заступниця міністра Ірина Подоляк / Фото: Мінкульт

Що відомо про законопроєкт

Заборона розповсюджуватиметься на використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу. Заборона також поширюватиметься на всі подібні заходи.

Документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов'язані з партнерством з тваринами. Наприклад, кінологія і спортивні змагання за участі тварин.

За 2020 рік державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин, а також продумати зміни репертуару.

Чому люди виступають за цирки без тварин

Зазвичай цирки, а особливо пересувні, не мають належних умов для утримання тварин . Усі звірі перебувають у тісних клітках та майже не контактують між собою. Це важливо, адже деякі види тварин на волі живуть лише групами, і це природно.

. Усі звірі перебувають у тісних клітках та майже не контактують між собою. Це важливо, адже деякі види тварин на волі живуть лише групами, і це природно. Крім того, методи дресування тварин не надто гуманні. Дресувальники нерідко застосовують фізичну силу, б'ють струмом та змушують тварин "танцювати" на розпеченій поверхні.

Дресувальники нерідко застосовують фізичну силу, б'ють струмом та змушують тварин "танцювати" на розпеченій поверхні. Ще одним фактором є поганий вплив на психіку дітей. Ті з них, які побували у цирку, можуть не сприймати тварин за живих істот з власною волею і характером.

Ті з них, які побували у цирку, можуть не сприймати тварин за живих істот з власною волею і характером. Жахливі умови при транспортуванні тварин та ще гірша старість. Молодих тварин у цирки постачають переважно мисливці. Часто їх перевозять контрабандою і в не належних умовах. Багато зі звірів гинуть ще дорогою до "роботи". Якщо ж тварині вдасться дожити до старості, то її або віддадуть до зоопарку, або залишать помирати у тісній клітці.

У світі все популярнішою стає практика цирків без тварин. Наприклад, німецький цирк відмовився від дресованих тварин – їх замінили голограми.

Дивіться фото з соціальної реклами проти використання тварин у цирку:

Що буде з тваринами, які раніше "працювали" у цирках

Мінкульт вже підписав меморандум про передачу тварин з цирків до зоопарків. Ведуться перемови з іншими громадськими організаціями, які можуть долучитися до меморандуму і взяти до себе чотирилапих. Але це тільки ті тварини, які є у держвласності. Впливати на приватних власників ані міністерство, ані держава не може.