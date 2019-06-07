Німецький цирк відмовився від дресированих тварин – їх замінили голограми

За рік на вистави цирку Ронкаллі продали понад 600 тисяч квитків. Захисники прав тварин задоволені, глядачі – теж.

Сьогодні все більше людей відмовляються від походів у цирк через експлуатацію диких тварин. Для того, щоб припинити звинувачення у зловживанні тваринами, німецький цирк Ронкаллі вирішив замінити тварин голограмами. Таким чином, сучасні технології допомогли творчості. Про це повідомляє Designcafeclub.

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Таке рішення керівництво цирку прийняло у червні 2017 року, колм в Нью-Йорку прийняли закон, що забороняє використовувати у виставах диких тварин. Аналогічно вчинили і у Мадриді та Лос-Анджелесі. Проте, незважаючи на заборони, циркові гастролери продовжили використовувати цапів або пуделів, посилаючись на те, що це свійські тварини.



Цирк відмовився від живих тварин, натомість замінив їх голограмами

Незвичайне рішення німецького цирку

Племінник засновника першого цирку-голограм Ронкаллі та його дружина вирішили цілковито змінити підхід до циркових розваг. Андре-Джозеф та Сандрін Буліоне змогли поєднати циркові традиції та феєричне шоу, не порушуючи права тварин. Цирк Ронкаллі став першим, котрий повністю створив голографічне шоу. Людей розважали золоті рибки, слони та коні.



Глядачі нового циркового шоу залишились під враженнням

Усі циркові номери створили художники, а всі акробатичні та музичні номери виконують люди. За рік на вистави Цирку Ронкаллі було продано більше 600 тисяч квитків, які коштували від 29 до 70 євро.