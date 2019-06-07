Немецкий цирк отказался от дрессированных животных – их заменили голограммы

За год на спектакли цирка Ронкалли продали более 600 тысяч билетов. Защитники прав животных довольны, зрители – тоже.

Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных. Для того, чтобы прекратить обвинения в злоупотреблении животными, немецкий цирк Ронкалли решил заменить животных голограммами. Таким образом, современные технологии помогли творчеству. Об этом сообщает Designcafeclub.

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Такое решение руководство цирка приняло в июне 2017 года, когда в Нью-Йорке приняли закон, запрещающий использовать в представлениях диких животных. Аналогично поступили и в Мадриде и Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на запреты, цирковые гастролеры продолжили использовать козлов или пуделей, ссылаясь на то, что это домашние животные.



Цирк отказался от живых животных и заменил их голограммами

Необычное решение немецкого цирка

Племянник основателя первого цирка-голограмм Ронкалли и его жена решили полностью изменить подход к цирковым развлечениям. Андре-Джозеф и Сандрин Булионе смогли совместить цирковые традиции и феерическое шоу, не нарушая права животных. Цирк Ронкалли стал первым, который полностью создал голографическое шоу. Людей развлекали золотые рыбки, слоны и лошади.



Зрители нового циркового шоу остались под впечатлением

Все цирковые номера создали художники, а все акробатические и музыкальные номера исполняют люди. За год на представления Цирка Ронкалли было продано более 600 тысяч билетов, которые стоили от 29 до 70 евро.