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      Немецкий цирк отказался от дрессированных животных – их заменили голограммы

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      Немецкий цирк отказался от дрессированных животных
      Немецкий цирк отказался от дрессированных животных / Designcafeclub.md

      За год на спектакли цирка Ронкалли продали более 600 тысяч билетов. Защитники прав животных довольны, зрители – тоже.

      Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за эксплуатации диких животных. Для того, чтобы прекратить обвинения в злоупотреблении животными, немецкий цирк Ронкалли решил заменить животных голограммами. Таким образом, современные технологии помогли творчеству. Об этом сообщает Designcafeclub.

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      Такое решение руководство цирка приняло в июне 2017 года, когда в Нью-Йорке приняли закон, запрещающий использовать в представлениях диких животных. Аналогично поступили и в Мадриде и Лос-Анджелесе. Однако, несмотря на запреты, цирковые гастролеры продолжили использовать козлов или пуделей, ссылаясь на то, что это домашние животные.

      Цирк відмовився від живих тварин, натомість замінив їх голограмами
      Цирк отказался от живых животных и заменил их голограммами

      Необычное решение немецкого цирка

      Племянник основателя первого цирка-голограмм Ронкалли и его жена решили полностью изменить подход к цирковым развлечениям. Андре-Джозеф и Сандрин Булионе смогли совместить цирковые традиции и феерическое шоу, не нарушая права животных. Цирк Ронкалли стал первым, который полностью создал голографическое шоу. Людей развлекали золотые рыбки, слоны и лошади.

      Глядачі нового циркового шоу залишились під враженнням
      Зрители нового циркового шоу остались под впечатлением

      Все цирковые номера создали художники, а все акробатические и музыкальные номера исполняют люди. За год на представления Цирка Ронкалли было продано более 600 тысяч билетов, которые стоили от 29 до 70 евро.

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      Теги: LifeStyle Новости культуры Мир животных
      Источник: LifeStyle 24
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