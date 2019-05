Меховые фермы: как шубы и игрушки уносят жизни

Даже в эпоху стремительного развития технологий и инноваций, изучения пространств Вселенной и усовершенствования искусственного интеллекта в мире остается место для средневековой жесткости промышленных масштабов в "меховой моде".

Несмотря на огромное количество различных видов теплой одежды на любой вкус и кошелек, любители меха активно покупают шубы или игрушки для детей или взрослых из кожи живых животных. Такая продукция не является жизненно необходимой, но пользуется высокой популярностью.

Читайте также: Make-up ценой жизни: что скрывают бренды о тестировании косметики

Почему меховые фермы – это очень жестоко не только относительно животных, а и в отношении людей, которые оказываются рядом с ними – разбирались журналисты 24 канала.

Как складывается ситуация с мехом в мире?

Во многих странах Европы уже приняты законы, который инициируют полный запрет продажи и производства меха до 2025 года. Среди них – Норвегия, Бельгия и Нидерланды. Босния и Герцеговина полностью запретит такой кровавый бизнес до 2029 года. А Великобритания, Австрия, Дания, Люксембург, Хорватия и Сербия полностью отказались от меха в промежутке с 2000 до 2019 года. Такой путь не является однодневным, но он полностью оправдан и возможен.



Данные зоозащитников о запрете мехового производства

Однако, европейских бизнесменов такие изменения не слишком пугают и они открывают свои фермы в Украине.

Как складывается ситуация с мехом в Украине?

Угрожающе. Активисты общественного объединения "Единая Планета" предупреждают, что дальше из-за слабой системы экологического контроля ситуация может стать еще хуже.

"В странах Европы идет процесс законодательного запрета производства меха как неоправданно жестокой и вредной для окружающей среды области. Это грозит перемещением опасных пушных ферм в Украину из-за слабой системы экоконтроля в нашем государстве", – пояснили в организации.

"Единая Планета" создала кампанию "ХутроOFF", которая должна способствовать запрету мехового производства до 2025 года и принятие законопроекта №10019, который будет регулировать процесс запрета такого бизнеса в Украине.

На данный момент в Украине действует 37 меховых ферм, но датские и голландские бизнесмены уже подали заявки на открытие своих комплексов, согласование этих документов приведет к росту количества ферм вдвое.

Почему такие фермы – это жестоко?

Потому что все, что там происходит – жестокость промышленного масштаба. Многие ферм скрывают условия содержания животных, но чернорабочие этих комплексов неоднократно сообщали, что шеды (клетки для меховых животных) имеют только крышу, животные часто недоедают, или же могут есть своих "соседей", которых рабочие бросили после сдирания кожи, их постоянно нашпиговывают препаратами , которые увеличивают объем меха на животном и провоцируют отмирание внутренних органов, у норок постоянно появляются язвы.

Убивают животных удушением газом, ламанием шеи или электрошоком. Даже после этих издевательств животное еще живое, с него уже снимают кожу.

Трупы использованных зверьков или перемалывают и отдают в пищу еще живым животным, или массово сжигают на полях. Туда же вывозят помет животных.

Видео 18+ о буднях на меховых фермах. Внимание! Лучше не смотреть эмоционально уязвимым людям:

Но они безопасны для людей?

Нет. Из-за отсутствия адекватной утилизации излишками азота и фосфора загрязняются поверхностные и подземные воды. Это приводит к цветению водоемов, массовой гибели рыбы, порче питьевой воды в колодцах. О вреде таких ферм предупреждали в Минздраве.

В брошюре "Меховые фермы" ОО "Единая Планета" приводит пример село Шульговка Днепропетровской области, где за два года деятельности норковой фермы произошло загрязнение не только поверхностных вод, а и грунтовых, поэтому они подчеркивают: "Если динамика загрязнения сохранится, то в течение 6 лет колодцы вблизи этой фермы будут непитьевыми".

Большое количество отходов приводит к зафосфачиванию и снижению плодородия окружающих почв. Жилье продать на такой территории можно разве что за копейки. В том числе – из-за постоянного смрад, который провоцирует у людей развитие аллергии, заболевания дыхательных путей и онкологические болезни. Сельчане о последствиях деятельности такого бизнеса узнают, когда уже поздно.

По данным ХутроOFF и ОО "Экодия", на пушных фермах работают неквалифицированные сельчане, их привлекают рабочие места рядом с домом, но руководство доверяет им только черную работу – забив животных или сжигание трупов. Крестьяне постоянно работают на холоде или на палящем солнце, так как укрытия нет, да и поработать более двух месяцев в таких фермах удается единицам, потому что у рабочих начинаются мигрени, расстройства сна и болезни дыхания.

Часто, чтобы получить поддержку среди населения, меховщики временно решают проблемы села, например с вывозом мусора, прокладкой дорог и предоставлением рабочих мест.

Всемирный банк уже давно признал меховое производство катастрофически опасным для экологии и относит в пятерку худших с точки зрения загрязнения окружающей среды токсичными тяжелыми металлами. Украинское законодательство тоже относит этот бизнес к объектам повышенной опасности. На очередной акции за принятие закона №10019 под Верховной Радой Павел Вишебаба отмечал, что для бюджета Украины такое производство является убыточным в течение последних четырех лет, несмотря на то что открытие и деятельность пушных ферм в стране растет. То есть, они работают в тени и уклоняются от уплаты налогов.



Акция протеста против меховых ферм в Киеве

Как можно повлиять на развитие индустрии в Украине?

Украинская власть законопроект о запрете мехового производства до сих пор не включила в повестку дня, но украинские активисты отмечают – принятие этого закона должно произойти в 2019 году, потому что это длительный процесс, предполагающий полную переквалификацию работников таких ферм. На странице в социальных сетях ХутроOFF уже промотируют очередную акцию "Украина БЕЗ живодерен – акция в поддержку #МійЗакон10019".

Но пока власть медлит, граждане действуют и выгоняют иностранных меховщиков из своих населенных пунктов, чем помогают избежать в Украине экологической катастрофы. Например, община Бродовского района после многих слушаний на очередной сессии районного совета поддержала запрет на развитие мехового производства в своем районе и не позволила построить датскому бизнесмену Кристиану Расмуссену норковую ферму в селе Лешно, которая могла стать самой масштабной в Украине.

Также жители села Сингуры Житомирской области выступили против расширения фермы голландского бизнесмена, а также призывают закрыть вообще его ферму или правильно утилизировать отходы, так как загрязняется кислород, почва и вода в селе, даже в колодцах.

Активисты гуманистического движения UAnimals постоянно ведут переговоры с украинскими брендами с целью отказаться от кровавого меха и приобщиться к мировому проекту FurFreeRetailer, и им удается. В это объединение они уже привлекли 23 украинских дизайнера, маркет Кураж Базар, Гешефт и сервис Oh my Look!.

Недавно Александр Тодорчук в социальной сети сообщил, что крупнейшая сеть секс-шопов "Наслаждение" в Украине после переговоров с представителями UAnimals отказалась от продажи продукции из натурального меха.

Автор: Валентина Дячук