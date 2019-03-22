Цирк без животных: что значит запрет использования животных в шапито

В Киеве окончательно запретили эксплуатацию животных в передвижных цирках. Теперь шапито, которые в своих шоу используют животных, в столице выступать не имеют права. Рассказываем, что теперь ждет четвероногих артистов и что об этом говорят в самих цирках.

Киевский городской совет принял решение о запрете передвижных цирков с животными еще два года назад, однако защитники подобных развлечений пытались через суд его отменить. Теперь же они от своих попыток отказались, потому запрет вступил в силу окончательно.

Читайте также: Суд окончательно запретил передвижные цирки с животными в Киеве

Что означает это решение

Животных это не освободит, но значительно ограничит рынок – не будут создавать новые цирки с их использованием. Те, что существуют, поедут в другие города, но новых животных уже не будут покупать.

Еще в 2017 году был принят законопроект об усилении ответственности за жестокое отношение к животным, который, в частности, предусматривал запрет передвижных зверинцев и цирков, где используют зверей. То есть по сути уже несколько лет по всей территории Украины де-юре запрещены передвижные цирки с животными. Впрочем де-факто они продолжают работать. Поэтому пока единственный действенный инструмент – это локальные запреты, принятие которых в полномочиях городских властей.

"Бой" за такое решение в Киеве, по словам основателя зоозащитной инициативы UAnimals Александра Тодорчук, был самым важным. Во-первых, это – знак для других городов, они действительно могут принимать такие решения. Во-вторых, в Киеве только по официальным данным живет около трех миллионов человек (на самом деле – в несколько раз больше), которые не будут финансировать эти жестокие развлечения.

Читайте также: Жестокость ради развлечения: почему украинцы протестуют против животных в цирках

За невыполнение решения предусмотрен штраф, однако, по словам зоозащитников, за два года таких нарушений зафиксировано не было.

Что касается законодательного запрета, которой мы требуем, то законопроект предусматривает 5-летний переходный этап. То есть полный запрет вступит в силу через 5 лет после принятия закона. Этого более чем достаточно, чтобы передать животных в реабилитационные центры. Именно по такому плану шли страны, которые уже запретили садизм на арене,

– пояснил Александр Тодорчук.

Запретят ли шоу с животными по всей стране?

Сегодня в Украине существуют цирки двух видов – передвижные и стационарные. Согласно данным ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", под эгидой Министерства культуры Украины функционируют 8 коллективов. В программах представлены различные цирковые жанры, в частности есть и номера с дрессированными животными.

Однако точное количество животных, которых используют в цирках, в том числе и передвижных, не известно: официальный реестр никто не ведет, а большинство четвероногих – частная собственность дрессировщиков.

"Мне кажется, что просто животные не скажут, сколько им дали пищи, сколько на них потратили, и это очень удобно для тех, кто пытается на том еще какие-то деньги заработать. На самом деле провести учет животных в цирках – совершенно не сложно", – пояснил Александр Тодорчук.



Сколько животных задействовано в украинских цирках, пока не известно / Getty Images

Сейчас в Верховную Раду внесено два основных законопроекта: один предусматривает запрет использования только диких животных, а второй – всех. Зоозащитники требуют полного запрета.

Глобально мы не оставляем попыток, продолжаем борьбу за законодательный запрет использования животных во всех цирках Украины: как стационарных, так и передвижных. Борьба продолжается,

– отметил Александр Тодорчук.

У активистов в других городах Украины есть несколько инструментов:

1. Зоозащитники советуют регистрировать петиции на сайтах своих городов, а ссылки – отправлять UAnimals, которые помогут их распространить.

2. Если есть возможность – связаться через социальные сети или иным путем с депутатами своего города, которые готовы помочь в продвижении этого решения.

Что говорят в цирках

Главный режиссер ГП "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" Наталья Седова в комментарии 24 каналу рассказывает, что количество животных в шапито уже значительно сократилось, а номеров с привлечением четвероногих стало меньше.

Сейчас в спектаклях участвуют только домашние животные: собаки, кошки, свиньи, лошади. Несколько коллективов используют еще ручных питонов, которые "работают" в цирке уже много лет. Дикие, хищные и экзотические животные в программе отсутствуют, согласно закону.

Цирк без животных – это не цирк. Задача циркового искусства – воспитывать уважительное отношение зрителя к животным. Основные фанаты циркового искусства – это дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые идут на спектакль ради животных. Так сможет ли маленький ребенок понять цирковое шоу без животных? Конечно, нет,

– отметила Наталья Седова.

Номера с дрессированными животными зимой показывают только в стационарных цирках, а "гастроли" происходят уже в весенне-летний период. Если в определенном городе действует запрет на использование животных в шапито – работают там без них, создают новые шоу.

"Мы пропагандируем ненасильственные методы дрессуры, выступаем за нормальную демонстрацию животных и утверждения в обществе положительного имиджа государственных цирковых предприятий, как учреждений, решительно осуждают издевательства над животными", – говорит режиссер.

Она добавила, что вопрос отказа от животных для работников цирка чрезвычайно болезненным. Ведь они – "дети" работников цирка и сами являются артистами, которые привыкли выступать на сцене. По словам Натальи Седовой, "дрессура – это искусство, а искусство надо беречь".



Государственные передвижные цирки в Украине теперь показывают только домашних животных

Многие бывшие артисты цирка уже отказались от шоу с животными: сдали их в зоопарки и приюты, а сами изменили вид деятельности сделали другие номера без привлечения четвероногих. Часть теперь "безработные" животные живут дома у работников цирка, как члены семьи.

Так, бывшая дрессировщица Валентина Шрамко рассказывает, что запрет использования хищных животных в передвижных цирках стал для них полной неожиданностью и изменил полностью жизнь ее семьи. Они с мужем (который тоже работал дрессировщиком) остались без работы, а двух дрессированных медведей отдали в приют под Житомиром.

Читайте также: Цирк без животных: активисты вышли на акции протеста в Киеве и Харькове

Женщина рассказывает, что труднее всего было прощаться с животными: один медведь, Сынок, был фактически членом семьи – его взяли медвежонком и он жил с ними 8 лет. Медведица Любочка младшая – на момент "переезда" ей было два года.

Первый год после запрета животные жили с семьей, в вольерах на территории их частного дома в Нежине. Сначала не было мыслей о том, чтобы их отдавать. Однако впоследствии стало понятно, что это плохо влияет прежде всего на здоровье медведей – они нуждаются в движении, а в вольерах мало места. После многих отказов от зоопарков, в конце концов, через знакомых вышли на убежище, в котором эти цирковые животные и живут сейчас.



Один из номеров с дрессированным медведем / фото из архива Валентины Шрамко

Валентина Шрамко убеждена: цирк должен быть с животными. Однако должен быть государственный контроль. Поскольку, как и в каждой профессии, здесь есть недобросовестные работники, "из-за которых страдают профессиональные дрессировщики".

Всю жизнь я думала, что учу детей, что можно жить в гармонии с природой. И медведя можно поцеловать, если его любят (речь идет об одном из номеров – 24). А из нас сделали садистов. Нашу точку зрения уже никто и не спрашивает,

– отмечает бывшая дрессировщица.

Важной проблемой, по словам Валентины Шрамко, также является то, что государство никоим образом не помогает людям, которые теперь остались без работы. После неудачных попыток устроиться в местный театр и дом культуры ("нет мест"), она обратилась на биржу труда. Там ей предложили работать почтальоном.

"Ну представьте: артистка цирка, у которой в каждом городе брали интервью и телевидение показывало как звезду, на афишах было мое лицо... теперь я – почтальон? Но как-то надо жить. Вот мне 41 и я пошла учиться на мастера маникюра", – рассказывает женщина.

Так же, по словам Валентины Шрамко, дрессировщик должен понимать, куда можно отдать животное, поскольку далеко не везде их готовы принимать:

Это мне еще повезло, что моих животных забрали в заповедник. А сколько сразу делят на шкуру и мясо! Почему, когда мне медведь выносит на арену цветы – это издевательство, а есть медведя – нормально?