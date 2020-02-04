Рада підтримала зменшення кількості депутатів у першому читанні

Верховна Рада IX скликання підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні у першому читанні.

За відповідне рішення проголосували 236 народних обранців. Ще 40 висловились проти, 86 – утримались, 31 – не голосували.

Важливо: Баканов ініціює новий закон про СБУ: що відомо



Як проголосували депутати за законопроєкт/ Скріншот

Напередодні Конституційний суд дав позитивний висновок документу. Наступним кроком має бути голосування за законопроєкт у другому читанні та в цілому, причому для цього потрібні вже 300 чи більше голосів депутатів (так передбачає ​​Конституція України).

Що передбачає законопроєкт

У документі мовиться про наступне:

Народних депутатів України буде не 450, а 300.

Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.

Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.



Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.

Зменшення кількості депутатів: передісторія

29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

Зменшити кількість народних депутатів до 300.

Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду. Згодом суд дав позитивний висновок.

Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 одразу підтримали 92% українців.

До речі: Мінкульт готує законопроєкт про цирки без тварин: коли чекати змін