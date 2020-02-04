Рада підтримала зменшення кількості депутатів у першому читанні
Верховна Рада IX скликання підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні у першому читанні.
За відповідне рішення проголосували 236 народних обранців. Ще 40 висловились проти, 86 – утримались, 31 – не голосували.
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Як проголосували депутати за законопроєкт/ Скріншот
Напередодні Конституційний суд дав позитивний висновок документу. Наступним кроком має бути голосування за законопроєкт у другому читанні та в цілому, причому для цього потрібні вже 300 чи більше голосів депутатів (так передбачає Конституція України).
Що передбачає законопроєкт
У документі мовиться про наступне:
- Народних депутатів України буде не 450, а 300.
- Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
- Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
- Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.
Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.
Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.
Зменшення кількості депутатів: передісторія
29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:
- Зменшити кількість народних депутатів до 300.
- Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.
Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду. Згодом суд дав позитивний висновок.
Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 одразу підтримали 92% українців.
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