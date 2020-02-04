13:13
4 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Сігал, Охлобистін і Прілєпін – партія фріків РФ. Фюрер реінкарнувався в Путіна
      Вєсті Кремля
      21:54, 3 лютого
      Вєсті.UA: Нова валюта – українське пессо. Тимошенко пропонує продавати "слуг народу"
      Вєсті.UA
      21:08, 3 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ ВБИВСТВО АНДРІЯ СОТНИКА

      Рада підтримала зменшення кількості депутатів у першому читанні

      91 Читать новость на русском
      Рада проголосувала за скорочення кількості депутатів / 24 канал

      Верховна Рада IX скликання підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні у першому читанні.

      За відповідне рішення проголосували 236 народних обранців. Ще 40 висловились проти, 86 – утримались, 31 – не голосували.

      Важливо: Баканов ініціює новий закон про СБУ: що відомо

      зменшення кількості депутатів закон голосування
      Як проголосували депутати за законопроєкт/ Скріншот

      Напередодні Конституційний суд дав позитивний висновок документу. Наступним кроком має бути голосування за законопроєкт у другому читанні та в цілому, причому для цього потрібні вже 300 чи більше голосів депутатів (так передбачає ​​Конституція України).

      Що передбачає законопроєкт

      У документі мовиться про наступне:

      • Народних депутатів України буде не 450, а 300.
      • Громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до Ради.
      • Закріплюється пропорційна система виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.
      • Зі статті 76 Конституції вилучають текст про таємницю голосування, бо про це вже написано у статті 71.

      Що таке пропорційна система з відкритими списками?Коли на парламентських виборах голосують не за партію, а конкретного за кандидата від неї. І це за умови, що політсили не приховують списки своїх кандидатів. Хто більше голосів із них набирає, той піднімається вище в рейтингу. Тож конфігурація може змінитися кардинально в порівнянні із тим, що на старті зареєструвала політична партія.

      Вибори за відкритими списками – це можливість для виборця змінити порядок кандидатів у списку партії і вказати, хто увійде до парламенту. Тобто це зміна рейтингу за рахунок голосування за окремого кандидата в списку партії.

      Зменшення кількості депутатів: передісторія

      29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї:

      • Зменшити кількість народних депутатів до 300.
      • Закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.

      Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду. Згодом суд дав позитивний висновок.

      Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 одразу підтримали 92% українців.

       

      До речі: Мінкульт готує законопроєкт про цирки без тварин: коли чекати змін

      Сніг, хуртовини і штормовий вітер: де в Україні чекати негоду
      сьогодні
      48783
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Конституція Конституційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Долговая пирамида: о чем и зачем лгут украинцам
      Сергій Фурса 2740
      сьогодні , 12:00 Росія: яке місце зарезервував собі Путін на майбутнє? – Le Figaro
      Світові Медіа 414
      30 січня , 17:45 Красиві та успішні: п’ятірка найпривабливіших покеристок світу – фото
      2582
      3 лютого , 10:00 Чому ви захочете жити в Батумі, а не в Барселоні: переваги інвестицій в нерухомість в Грузії
      866
      сьогодні , 11:34 Денис Шмигаль очолив Міністерство розвитку громад і територій: що про нього відомо
      Наталя Боднар 2323
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук