11:59
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Перше публічні вибачення Кадирова. Дагестан замість Італії
      Вєсті Кремля
      20:18, 5 березня
      Вєсті.UA: Дуель Гончаренка і Зеленського. Сексистський конфуз Шмигаля
      Вєсті.UA
      19:56, 5 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Віктор Чумак виконуватиме обов’язки генпрокурора

      -
      Віктор Чумак тимчасово виконує обов'язки генпрокурора / 24 канал

      Обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме заступник звільненого Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

      Чумак буде виконувати обов’язки до призначення нового очільника відомства, пише "Громадське".

      Зверніть увагу Заступник генпрокурора Касько подав у відставку, – ЗМІ

      Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж отак все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що чийсь вірний пес?
      – сказав Чумак.

      4 січня Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора. Таке рішення ексгенпрокурор ухвалив через ліквідацію військової прокуратури. Останнє відбулося у межах реформи ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора.

      Офіс генпрокурора матиме 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників, замість 2500 працівників ГПУ, передбачених законодавством.

      Хто такий Віктор Чумак

      Віктор Чумак – український юрист, генерал-майор юстиції та народний депутат України 7 і 8 скликань. У 2015 році вважався одним з фаворитів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, втім програв конкуренцію Артему Ситнику.

      Більша частина політичної діяльності Віктора Чумака пов'язана з антикорупційною діяльністю. Він працював членом НАЗК, був заступником голови комітету ВРУ з питань запобігання корупції та головою комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

      Що відомо про відставку Рябошапки?Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.

      3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці до документа нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:

      – Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      – Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      – Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

      Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Офіс генпрокурора Віктор Чумак Руслан Рябошапка Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:02 Греція проти Туреччини: як ЄС буде вирішувати долю мігрантів з Сирії
      Анатолій Максимов
      сьогодні , 08:40 Росія пізнається в біді, або Як в Москві почали дискримінацію громадян Китаю
      СерпомПо
      5 березня , 12:00 У Батумі на вихідні: відчуй гостинність Грузії і стань власником апартаментів у моря
      3 березня , 14:18 Нестримний одесит: черговий далекий прохід покериста Івана Шептицького
      5 березня , 15:30 Сіменс: Цифрова трансформація промисловості, інфраструктури та енергетики
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук