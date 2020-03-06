Віктор Чумак виконуватиме обов’язки генпрокурора

Обов’язки генерального прокурора тимчасово виконуватиме заступник звільненого Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

Чумак буде виконувати обов’язки до призначення нового очільника відомства, пише "Громадське".

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Ну, треба ж комусь виплатити хоча б зарплати. Не можна ж отак все кинути і йти. Але хто ж мене тут залишить, якби я навіть хотів. Я що чийсь вірний пес?

– сказав Чумак.

4 січня Рябошапка звільнив Чумака з посади військового прокурора. Таке рішення ексгенпрокурор ухвалив через ліквідацію військової прокуратури. Останнє відбулося у межах реформи ГПУ, в результаті якої 2 січня почав роботу новий Офіс генерального прокурора.

Офіс генпрокурора матиме 12 департаментів, 8 окремих управлінь, 2 спеціалізовані прокуратури і 1500 працівників, замість 2500 працівників ГПУ, передбачених законодавством.

Хто такий Віктор Чумак

Віктор Чумак – український юрист, генерал-майор юстиції та народний депутат України 7 і 8 скликань. У 2015 році вважався одним з фаворитів на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, втім програв конкуренцію Артему Ситнику.

Більша частина політичної діяльності Віктора Чумака пов'язана з антикорупційною діяльністю. Він працював членом НАЗК, був заступником голови комітету ВРУ з питань запобігання корупції та головою комітету по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією.

Що відомо про відставку Рябошапки?Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.



3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці до документа нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:



– Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;

– Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;

– Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.