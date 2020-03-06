13:04
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Виктор Чумак будет исполнять обязанности генпрокурора

      - Читати новину українською

      Обязанности генерального прокурора временно будет исполнять заместитель уволенного Руслана Рябошапки Виктор Чумак.

      Чумак будет исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства, пишет "Громадське".

      Обратите внимание Замгенпрокурора Каско подал в отставку, – СМИ

      Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?
      – сказал Чумак.

      4 января Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора. Такое решение экс-генпрокурор принял из-за ликвидации военной прокуратуры. Последнее произошло в рамках реформы ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.

      Офис генпрокурора будет иметь 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированные прокуратуры и 1500 работников, вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

      Кто такой Виктор Чумак

      Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции и народный депутат Украины 7 и 8 созывов. В 2015 году считался одним из фаворитов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, впрочем проиграл конкуренцию Артему Сытнику.

      Большая часть политической деятельности Виктора Чумака связана с антикоррупционной деятельностью. Он работал членом НАПК, был заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции и председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

      Что известно об отставке Рябошапки?
      Верховная Рада на внеочередном заседании, 5 марта, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.

      3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке к документу нардепы выдвинули Рябошапке ряд претензий:
      – Что за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
      – Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
      – Что ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлено.

      С праздником 8 марта – трогательные поздравления любимой девушке
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Руслан Рябошапка Офис генпрокурора Виктор Чумак
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:35 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:00 Образовательный кризис из-за коронавируса: как Минобразования готовиться к карантин?
      Іван Примаченко
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      5 марта , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук