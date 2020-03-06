Виктор Чумак будет исполнять обязанности генпрокурора
Обязанности генерального прокурора временно будет исполнять заместитель уволенного Руслана Рябошапки Виктор Чумак.
Чумак будет исполнять обязанности до назначения нового главы ведомства, пишет "Громадське".
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Ну, надо же кому-то выплатить хотя бы зарплаты. Нельзя же так все бросить и уйти. Но кто же меня здесь оставит, если бы я даже хотел. Я что чей-то верный пес?
– сказал Чумак.
4 января Рябошапка уволил Чумака с должности военного прокурора. Такое решение экс-генпрокурор принял из-за ликвидации военной прокуратуры. Последнее произошло в рамках реформы ГПУ, в результате которой 2 января начал работу новый Офис генерального прокурора.
Офис генпрокурора будет иметь 12 департаментов, 8 отдельных управлений, 2 специализированные прокуратуры и 1500 работников, вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.
Кто такой Виктор Чумак
Виктор Чумак – украинский юрист, генерал-майор юстиции и народный депутат Украины 7 и 8 созывов. В 2015 году считался одним из фаворитов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины, впрочем проиграл конкуренцию Артему Сытнику.
Большая часть политической деятельности Виктора Чумака связана с антикоррупционной деятельностью. Он работал членом НАПК, был заместителем председателя комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции и председателем комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Что известно об отставке Рябошапки?
Верховная Рада на внеочередном заседании, 5 марта, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.
3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке к документу нардепы выдвинули Рябошапке ряд претензий:
– Что за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;
– Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;
– Что ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлено.