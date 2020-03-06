Заместитель генпрокурора Касько подал в отставку, – СМИ
Первый заместитель генерального прокурора Виталий Касько подал в отставку.
Об этом сообщает издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.
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По данным ресурса, временно исполняющим обязанности генпрокурора Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака.
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