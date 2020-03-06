Заступник генпрокурора Касько подав у відставку, – ЗМІ
Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько написав заяву про відставку.
Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.
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За даними ресурсу, тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.
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