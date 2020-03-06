Заступник генпрокурора Касько подав у відставку, – ЗМІ

Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько написав заяву про відставку.

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