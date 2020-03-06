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      Заступник генпрокурора Касько подав у відставку, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Віталій Касько / LIGA.net

      Перший заступник генерального прокурора Віталій Касько написав заяву про відставку.

      Про це повідомляє видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

      Радимо ознайомитися! Так починають політичну кар'єру: чим обернеться відставка Рябошапки

      За даними ресурсу, тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака.

      Новина доповнюється 

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      Теги: Віталій Касько Офіс генпрокурора Новини України Новини політики
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