Так починають політичну кар'єру: чим обернеться відставка Рябошапки

Про відставку генпрокурора Руслана Рябошапки та її причини – в ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" говорили політолог Володимир Фесенко, експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен та політичний експерт Олег Рибачук.

На думку Олега Рибачука, Рябошапка зміг зберегти гідність перед відставкою.

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"Така форма відставки і те, що він пішов із зали – він цим зберіг гідність", – зазначив політичний експерт.



Олег Рибачук / фото 24 канал

Політолог Володимир Фесенко у свою чергу додав, що це може стати початком чогось нового.

Так починають політичну кар’єру. Вже пишуть, що він може приєднатися до нової демократичної проєвропейської сили,

– сказав Фесенко.

Експерт з репутації Борис Тизенгаузен підтвердив таку думку і підкреслив, що своїм виступом Рябошапка зайняв правильну позицію.

"Він не став виправдовуватися і пояснювати. Мені здається, це правильна технологічно позиція", – ствердив експерт.

Більше про виступ Рябошапки перед відставкою – читайте тут.

Дивіться відео виступу Рябошапки в Раді:

"Рябошапка знає, що таке системна робота"

На думку Тизенгаузена, Рябошапка – саме та людина, яка розуміла, що таке системна робота.

"Я пам’ятаю перший виступ Рябошапки у Верховній Раді, коли його тільки представляли як нового генпрокурора. Цей виступ мені дуже сподобався. Тоді вийшла людина до мікрофону у вишиванці – нібито від "ЄС" – і сказала: покляніться тут і зараз на крові Небесної сотні, що ви посадите вбивць Майдану. І Рябошапка тоді сказав: секундочку, я спочатку ознайомлюся зі справами, зрозумію пробіли і тільки тоді зможу дати об’єктивну відповідь", – переповів експерт з репутації.

І це мені дуже сподобалося. Що людина не на хвилі популізму сказав "так, ми всіх посадимо". Тобто це людина, яка розуміє, що таке системна робота. І це йому великий плюс,

– підкреслив Тизенгаузен.



Борис Тизенгаузен / фото 24 канал

"Рябошапка не став виконавцем для Зеленського"

На думку політолога Володимира Фесенка, для Зеленського обов’язково, щоб люди в його команді були виконавцями.

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"Була така версія ще минулого року, що Аваков може стати прем’єром чи віцепрем’єром. Але він цього не отримав. Бо якщо це станеться – він буде другим центром впливу. А другого центру впливу в моноцентричній системі влади при Зеленському не може бути", – розповів політолог.

Зеленському потрібні виконавці. Гончарук був виконавцем, Шмигаль теж буде виконавцем. І можливо одна з причин звільнення Рябошапки – він не став таким виконавцем,

– припустив Фесенко.

Що відомо про відставку Рябошапки В Раді зібрали підписи про розгляд питання щодо відставки Рябошапки. Підписи збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. У четвер, 5 березня, Рада о 18:30 зібралася на позачергове засідання. 263 депутати проголосувала за відставку Рябошапки. Сам Рябошапка вважає, що Рада зацікавлена у його відставці, адже в ГПУ було незручно "порішати" свої справи. Зокрема, за словами Рябошапки, деякі "слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів.

Що спільного між відставкою Гончарука, Рябошапки і Богдана

Фесенко зазначив, що зміни настрою Зеленського сталися десь наприкінці лютого 2020 року.

От чому звільнили Богдана, Гончарука та Рябошапку, тому що вони перестали бути для Зеленського командними гравцями,

– заявив Фесенко.

На думку політолога, тут справа не тільки у виконанні наказів. Щодо Рябошапки ще є причина, яку він озвучив, – президент людина нетерпляча й хоче бачити швидкі результати. А уряд Гончарука не забезпечив, навіть провалив конкретні доручення, тому його звільнили.

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"Мені здається, все те, що відбулося – це з одного боку певна внутрішня криза, перезавантаження команди Зеленського. А з іншого боку – емоційне розчарування в тих людях, які були йому дуже близькими", – додав Фесенко.

"Зеленський – дзеркало настроїв свого електорату"

Фесенко додав, що Зеленський – дзеркало настроїв свого електорату, який чекає приходу "нашої людини".

Далі разом зі своїми виборцями Зеленський розчаровувався в тих, кого вважали й називали "новими обличчями" в перезавантаженні,

– заявив Фесенко.

"Мені здається, а також це опосередковано підтверджують соціологічні дослідження, що новий підхід Зеленського – це сплав молодості та досвіду. Тобто вже не "нові обличчя". Хоча частина з них залишилася", – додав політолог.



Володимир Фесенко / фото 24 канал

Також у програмі "Політична анатомія"

► Ймовірно, причиною відставки Рябошапки стало його небажання підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"Проблема ключова, чому Зеленський звільняє Рябошапку, – дуже проста. Він відмовився підписати нікчемну, огидну підозру Порошенкові. Ви знаєте, що мене важко назвати фанатом Порошенка, але те, що підготувала Венедіктова – це просто сором", – підкреслив Шабунін.

► Партія "Голос" не підтримувала відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора, оскільки це була повна відповідальність монобільшості. А всі події за останні два дні у парламенті відбуваються за проросійським сценарієм. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова. "Коли я бачила перші підписи, які збирались для відставки, Киви, Бужанського, Дубінського, то я насправді бачила Росію, Портнова, Коломойського", – наголосила Устінова.

► Попри зміни в уряді, незміним на посаді міністра внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. Чому скандального чиновника ще досі не звільнили – читайте далі.

Дивіться другу частину "Політанатомії":