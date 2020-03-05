Зеленський – дзеркало настроїв свого електорату, – експерт

Електорат Володимира Зеленського хотів відправити старих політиків геть, а замість них на посади мали прийти люди з народу.

Це мали бути свої люди, які викривали усіх цих ганебних політиків та сміялася над ними. Про це у прямому ефірі 24 каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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Він розповів, що Президент України Володимир Зеленський – дзеркало настроїв свого електорату, які чекають приходу "нашої людини".

Далі разом зі своїми виборцями Зеленський розчаровувався в тих, кого вважали й називали "новими обличчями" в перезавантаженні,

– заявив Фесенко.

"Мені здається, а також це опосередковано підтверджують соціологічні дослідження, що новий підхід Зеленського – це сплав молодості та досвіду. Тобто вже не "нові обличчя". Хоча частина з них залишилася", – додав політолог.

Що відомо про зміну уряду в Україні

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.

Зауважимо, що перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.



Склад нового уряду Дениса Шмигаля / Інфографіка 24 каналу