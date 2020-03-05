Зеленский – зеркало настроений своего электората, – эксперт

Электорат Владимира Зеленского хотел отправить старых политиков вон, а вместо них на должности должны прийти люди из народа.

Это должны быть свои люди, которые обличали всех этих позорных политиков и смеялись над ними. Об этом в прямом эфире 24 канала заявил политолог Владимир Фесенко.

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Он рассказал, что Президент Украины Владимир Зеленский – зеркало настроений своего электората, которые ждут прихода "нашего человека".

Далее вместе со своими избирателями Зеленский разочаровывался в тех, кого считали и называли "новыми лицами" в перезагрузке,

– заявил Фесенко.

"Мне кажется, а также это косвенно подтверждают социологические исследования, новый подход Зеленского – это сплав молодости и опыта. То есть уже не "новые лица". Хотя часть из них осталась", – добавил политолог.

Что известно о смене правительства в Украине

Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо него депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

Заметим, что перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

Состав нового правительства Дениса Шмыгаля / инфографика 24 канала