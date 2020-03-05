Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед розглядом відставки

У четвер, 5 березня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, аби розглянути питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Перед розглядом питання генпрокурор виступив перед народними депутатами.

Під час свого виступу у Верховній Раді України Руслан Рябошапка, зокрема, відзвітував про досягнення за пів року його діяльності.

До слова Засідання Ради щодо висловлення недовіри Рябошапці: онлайн-трансляція

Я не знаю, яким буде рішення, але здогадуюсь. Та я хочу, користуючись нагодою, звернутися до людей. 28 років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій. У цьому залі є люди, які відчули це на собі,

– заявив генеральний прокурор.

За його словами, протягом усього часу незалежності Генеральна прокуратура України не мала жодної довіри людей та була джерелом власного збагачення для "обраних".

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