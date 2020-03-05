Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед розглядом відставки
У четвер, 5 березня, Верховна Рада України зібралася на позачергове засідання, аби розглянути питання про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Перед розглядом питання генпрокурор виступив перед народними депутатами.
Під час свого виступу у Верховній Раді України Руслан Рябошапка, зокрема, відзвітував про досягнення за пів року його діяльності.
До слова Засідання Ради щодо висловлення недовіри Рябошапці: онлайн-трансляція
Я не знаю, яким буде рішення, але здогадуюсь. Та я хочу, користуючись нагодою, звернутися до людей. 28 років українська прокуратура була інструментом тиску та політичних репресій. У цьому залі є люди, які відчули це на собі,
– заявив генеральний прокурор.
За його словами, протягом усього часу незалежності Генеральна прокуратура України не мала жодної довіри людей та була джерелом власного збагачення для "обраних".
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