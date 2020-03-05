Я не стал ничьим слугой, – Рябошапка обратился к депутатам перед рассмотрением отставки

В четверг, 5 марта, Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Перед рассмотрением вопроса генпрокурор выступил перед народными депутатами.

Во время своего выступления в Верховной Раде Украины Руслан Рябошапка, в частности, отчитался о достижениях за пол года его деятельности.

К слову Заседание Рады относительно выражения недоверия Рябошапке: онлайн-трансляция

Я не знаю, каким будет решение, но догадываюсь. И я хочу, пользуясь случаем, обратиться к людям. 28 лет украинская прокуратура была инструментом давления и политических репрессий. В этом зале есть люди, которые почувствовали это на себе,

– заявил генеральный прокурор.

По его словам, в течение всего времени независимости Генеральная прокуратура Украины не имела никакого доверия людей и была источником собственного обогащения для "избранных".

"Как следствие – олигархи в прокурорских погонах. Мы же делаем реформу прокуратуры, которая уже вошла в историю Украины. Никогда раньше 28 лет прокуратура не испытывала такой массовой чистки и обновления. 725 прокуроров, которые не прошли тест на профессионализм и добропорядоченность, были уволены", – подчеркнул Рябошапка.

Он также убеждает, что те прокуроры, которые остались, начали больше ценить свою профессию. Прежде всего за то, что они наконец смогли почувствовать собственную независимость.

Всего третий месяц из этих 28 лет новая прокуратура живет по закону. Поэтому я живу в этом зале, и именно поэтому стоит вопрос моей отставки. За то, что те, кого мы лишились, хотят вернуться и жить дальше, как жили эти 28 лет,

– заявил глава Офиса генпрокурора.

Кроме того, Руслан Рябошапка перечислил результаты деятельности обновленной прокуратуры за последние 3 месяца:

пытки правоохранителями граждан:

открыто 27 производств, 7 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности;

незаконная вырубка и продажа леса:

более 3 тысяч уголовных дел, более 60 лиц привлечены к ответственности, а в судах более 300 обвинительных актов;

нелегальный игорный бизнес:

прекращена деятельность более тысячи незаконных заведений;

о деньгах, украденных у украинцев:

привлечено к ответственности владельцев 12 банков, которые украли 13 миллиардов гривен; прокуратура знает, как вернуть и сами деньги;

борьба с коррупцией:

открыто более 1 тысячи 200 дел против коррупционеров, почти 900 ожидают на суд;

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