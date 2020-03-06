Так начинают политическую карьеру: чем обернется отставка Рябошапки
Об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки и ее причинах – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили политолог Владимир Фесенко, эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен и политический эксперт Олег Рыбачук.
По мнению Олега Рыбачука, Рябошапка смог сохранить достоинство перед отставкой.
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"Такая форма отставки и то, что он ушел из зала – он этим сохранил достоинство", – отметил политический эксперт.
Олег Рыбачук / фото 24 канал
Политолог Владимир Фесенко в свою очередь добавил, что это может стать началом чего-то нового.
Так начинают политическую карьеру. Уже пишут, что он может присоединиться к новой демократической проевропейской силе,
– сказал Фесенко.
Эксперт по репутации Борис Тизенгаузен подтвердил такое мнение и подчеркнул, что своим выступлением Рябошапка занял правильную позицию.
"Он не стал оправдываться и объяснять. Мне кажется, это правильная технологически позиция", – подтвердил эксперт.
Больше о выступлении Рябошапки перед отставкой – читайте здесь.
Смотрите видео выступления Рябошапки в Раде:
"Рябошапка знает, что такое системная работа"
По мнению Тизенгаузена, Рябошапка – именно тот человек, который понимал, что такое системная работа.
"Я помню первое выступление Рябошапки в Верховной Раде, когда его только представляли как нового генпрокурора. Это выступление мне очень понравилось. Тогда вышел человек к микрофону в вышиванке – якобы от "ЕС" – и сказал: поклянитесь здесь и сейчас на крови Небесной сотни, что вы посадите убийц Майдана. И Рябошапка тогда сказал: секундочку, я сначала ознакомлюсь с делами, пойму пробелы и только тогда смогу дать объективный ответ", – рассказал эксперт по репутации.
И это мне очень понравилось. Что человек не на волне популизма сказал "да, мы всех посадим". То есть это человек, который понимает, что такое системная работа. И это ему большой плюс,
– подчеркнул Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен / фото 24 канал
"Рябошапка не стал исполнителем для Зеленского"
По мнению политолога Владимира Фесенко, для Зеленского обязательно, чтобы люди в его команде были исполнителями.
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"Была такая версия еще в прошлом году, что Аваков может стать премьером или вице-премьером. Но он этого не получил. Потому что если это произойдет – он будет вторым центром влияния. А второго центра влияния в моноцентрической системе власти при Зеленском не может быть", – рассказал политолог.
Зеленскому нужны исполнители. Гончарук был исполнителем, Шмыгаль тоже будет исполнителем. И возможно одна из причин увольнения Рябошапки – он не стал таким исполнителем,
– предположил Фесенко.
Что известно об отставке Рябошапки
В Раде собрали подписи о рассмотрении вопроса об отставке Рябошапки. Подписи собирал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. В четверг, 5 марта, Рада в 18:30 собралась на внеочередное заседание. 263 депутата проголосовали за отставку Рябошапки. Сам Рябошапка считает, что Рада заинтересована в его отставке, ведь в ГПУ было неудобно "порешать" свои дела. В частности, по словам Рябошапки, некоторые "слуги народа" просили его назначить своих прокуроров.
Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана
Фесенко отметил, что изменения настроения Зеленского произошли где-то в конце февраля 2020 года.
Вот почему уволили Богдана, Гончарука и Рябошапку, потому что они перестали быть для Зеленского командными игроками,
– заявил Фесенко.
По мнению политолога, здесь дело не только в выполнении приказов. В отношении Рябошапки еще есть причина, которую он озвучил, – президент человек нетерпеливый и хочет видеть быстрые результаты. А правительство Гончарука не обеспечило, даже провалило конкретные поручения, поэтому его уволили.
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"Мне кажется, все то, что произошло – это с одной стороны определенный внутренний кризис, перезагрузка команды Зеленского. А с другой стороны – эмоциональное разочарование в тех людях, которые были ему очень близки", – добавил Фесенко.
"Зеленский – зеркало настроений своего электората"
Фесенко добавил, что Зеленский – зеркало настроений своего электората, который ждет прихода "нашего человека".
Дальше вместе со своими избирателями Зеленский разочаровывался в тех, кого считали и называли "новыми лицами" в перезагрузке,
– заявил Фесенко.
"Мне кажется, а также это косвенно подтверждают социологические исследования, новый подход Зеленского – это сплав молодости и опыта. То есть уже не "новые лица". Хотя часть из них осталась", – добавил политолог.
Владимир Фесенко / фото 24 канал
Также в программе "Политическая анатомия"
► Вероятно, причиной отставки Рябошапки стало его нежелание подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
"Проблема ключевая, почему Зеленский увольняет Рябошапку – очень простая. Он отказался подписать никчемное, отвратительное подозрение Порошенко. Вы знаете, что меня трудно назвать фанатом Порошенко, но то, что подготовила Венедиктова – это просто стыд", – подчеркнул Шабунин.
► Партия "Голос" не поддерживала отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, поскольку это была полная ответственность монобольшинства. А все события за последние два дня в парламенте проходят по пророссийскому сценарию. Такое мнение в эфире 24 канала озвучила депутат от партии "Голос" Александра Устинова.
"Когда я видела первые подписи, которые собирались для отставки – Кивы, Бужанского, Дубинского, то я на самом деле видела Россию, Портнова, Коломойского", – отметила Устинова.
► Несмотря на изменения в правительстве, неизменным в должности министра внутренних дел остается Арсен Аваков. Почему скандального чиновника до сих пор не уволили – читайте дальше.
Смотрите вторую часть "Политанатомии":