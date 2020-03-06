Так начинают политическую карьеру: чем обернется отставка Рябошапки

Об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки и ее причинах – в эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия" говорили политолог Владимир Фесенко, эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен и политический эксперт Олег Рыбачук.

По мнению Олега Рыбачука, Рябошапка смог сохранить достоинство перед отставкой.

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"Такая форма отставки и то, что он ушел из зала – он этим сохранил достоинство", – отметил политический эксперт.



Олег Рыбачук / фото 24 канал

Политолог Владимир Фесенко в свою очередь добавил, что это может стать началом чего-то нового.

Так начинают политическую карьеру. Уже пишут, что он может присоединиться к новой демократической проевропейской силе,

– сказал Фесенко.

Эксперт по репутации Борис Тизенгаузен подтвердил такое мнение и подчеркнул, что своим выступлением Рябошапка занял правильную позицию.

"Он не стал оправдываться и объяснять. Мне кажется, это правильная технологически позиция", – подтвердил эксперт.

Больше о выступлении Рябошапки перед отставкой – читайте здесь.

Смотрите видео выступления Рябошапки в Раде:

"Рябошапка знает, что такое системная работа"

По мнению Тизенгаузена, Рябошапка – именно тот человек, который понимал, что такое системная работа.

"Я помню первое выступление Рябошапки в Верховной Раде, когда его только представляли как нового генпрокурора. Это выступление мне очень понравилось. Тогда вышел человек к микрофону в вышиванке – якобы от "ЕС" – и сказал: поклянитесь здесь и сейчас на крови Небесной сотни, что вы посадите убийц Майдана. И Рябошапка тогда сказал: секундочку, я сначала ознакомлюсь с делами, пойму пробелы и только тогда смогу дать объективный ответ", – рассказал эксперт по репутации.

И это мне очень понравилось. Что человек не на волне популизма сказал "да, мы всех посадим". То есть это человек, который понимает, что такое системная работа. И это ему большой плюс,

– подчеркнул Тизенгаузен.



Борис Тизенгаузен / фото 24 канал

"Рябошапка не стал исполнителем для Зеленского"

По мнению политолога Владимира Фесенко, для Зеленского обязательно, чтобы люди в его команде были исполнителями.

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"Была такая версия еще в прошлом году, что Аваков может стать премьером или вице-премьером. Но он этого не получил. Потому что если это произойдет – он будет вторым центром влияния. А второго центра влияния в моноцентрической системе власти при Зеленском не может быть", – рассказал политолог.

Зеленскому нужны исполнители. Гончарук был исполнителем, Шмыгаль тоже будет исполнителем. И возможно одна из причин увольнения Рябошапки – он не стал таким исполнителем,

– предположил Фесенко.

Что известно об отставке Рябошапки

В Раде собрали подписи о рассмотрении вопроса об отставке Рябошапки. Подписи собирал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский. В четверг, 5 марта, Рада в 18:30 собралась на внеочередное заседание. 263 депутата проголосовали за отставку Рябошапки. Сам Рябошапка считает, что Рада заинтересована в его отставке, ведь в ГПУ было неудобно "порешать" свои дела. В частности, по словам Рябошапки, некоторые "слуги народа" просили его назначить своих прокуроров.

Что общего между отставкой Гончарука, Рябошапки и Богдана

Фесенко отметил, что изменения настроения Зеленского произошли где-то в конце февраля 2020 года.

Вот почему уволили Богдана, Гончарука и Рябошапку, потому что они перестали быть для Зеленского командными игроками,

– заявил Фесенко.

По мнению политолога, здесь дело не только в выполнении приказов. В отношении Рябошапки еще есть причина, которую он озвучил, – президент человек нетерпеливый и хочет видеть быстрые результаты. А правительство Гончарука не обеспечило, даже провалило конкретные поручения, поэтому его уволили.

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"Мне кажется, все то, что произошло – это с одной стороны определенный внутренний кризис, перезагрузка команды Зеленского. А с другой стороны – эмоциональное разочарование в тех людях, которые были ему очень близки", – добавил Фесенко.

"Зеленский – зеркало настроений своего электората"

Фесенко добавил, что Зеленский – зеркало настроений своего электората, который ждет прихода "нашего человека".

Дальше вместе со своими избирателями Зеленский разочаровывался в тех, кого считали и называли "новыми лицами" в перезагрузке,

– заявил Фесенко.

"Мне кажется, а также это косвенно подтверждают социологические исследования, новый подход Зеленского – это сплав молодости и опыта. То есть уже не "новые лица". Хотя часть из них осталась", – добавил политолог.



Владимир Фесенко / фото 24 канал

Также в программе "Политическая анатомия"

► Вероятно, причиной отставки Рябошапки стало его нежелание подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Проблема ключевая, почему Зеленский увольняет Рябошапку – очень простая. Он отказался подписать никчемное, отвратительное подозрение Порошенко. Вы знаете, что меня трудно назвать фанатом Порошенко, но то, что подготовила Венедиктова – это просто стыд", – подчеркнул Шабунин.

► Партия "Голос" не поддерживала отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, поскольку это была полная ответственность монобольшинства. А все события за последние два дня в парламенте проходят по пророссийскому сценарию. Такое мнение в эфире 24 канала озвучила депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

"Когда я видела первые подписи, которые собирались для отставки – Кивы, Бужанского, Дубинского, то я на самом деле видела Россию, Портнова, Коломойского", – отметила Устинова.

► Несмотря на изменения в правительстве, неизменным в должности министра внутренних дел остается Арсен Аваков. Почему скандального чиновника до сих пор не уволили – читайте дальше.

Смотрите вторую часть "Политанатомии":