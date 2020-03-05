Это российский сценарий, – Устинова резко прокомментировала отставку Рябошапки
Партия "Голос" не поддерживала отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, поскольку это была полная ответственность монобольшинства. А все события за последние два дня в парламенте происходят по пророссийскому сценарию.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучила депутат от партии "Голос" Александра Устинова и подчеркнула: "Когда я видела первые подписи, которые собирались для отставки, Кивы, Бужанского, Дубинского, то я на самом деле видела Россию, Портнова, Коломойского".
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"То, что сегодня произошло в Верховной Раде – это абсолютно российский сценарий. Когда господин Бужанский – близкий друг Портнова – докладывал о том, почему надо увольнять Рябошапку и рассказывал, что дело, например, Екатерины Гандзюк было похоронено, то я больше доверяю отцу Гандзюк, который написал открытое обращение к Зеленскому с просьбой оставить генерального прокурора, потому что это единственный человек, который взялс за расследование дела его дочери", – рассказала Устинова.
Даже в "Слуге народа" не хватило голосов на это, но им помогли пророссийская сила ОПЗЖ и группа "За будущее", ведь против Дубневича, который сейчас является депутатом, Рябошапка подписывал подозрение и с него сняла неприкосновенность вся Верховная Рада,
– подчеркнула она.
Она заверила, что в Украине происходят страшные вещи, ведь вчера в новое правительство попали кадры времен Януковича, а сегодня друзья Портнова снимают генерального прокурора. Также отметила, что если новая власть пойдет в сторону России, то партия "Голос" перейдет в жесткую оппозицию.
"Мы никогда не будем сотрудничать с теми, кто идет в сторону России. Все эти шаги, которые я вижу со стороны партии "Слуга народа" и президента Зеленского за последние два дня говорят об одном, что нам не нужна любая сотрудничество с международными партнерами и мы хотим отказаться от МВФ и кредитов. Извините, но украинская экономика этого не выдержит, и им придется идти в Россию", – сказала депутат.
Отставка Руслана Рябошапки: что об этом известно
- 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности генерального прокурора.
- 5 марта на внеочередном заседании 263 депутата проголосовали за увольнение главы Офиса генпрокурора.
- Вероятно эту должность займет депутат от" Слуги народа" Сергей Ионушас.
- Сам Рябошапка считает, что его уволили, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми в Раде привыкли иметь дело.
- Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что среди всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть самые большие претензии. В частности, его не устраивает действия главы офиса генпрокурора относительно дел пятого президента Украины Петра Порошенко.
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