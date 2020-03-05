Это российский сценарий, – Устинова резко прокомментировала отставку Рябошапки

Партия "Голос" не поддерживала отставку Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, поскольку это была полная ответственность монобольшинства. А все события за последние два дня в парламенте происходят по пророссийскому сценарию.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучила депутат от партии "Голос" Александра Устинова и подчеркнула: "Когда я видела первые подписи, которые собирались для отставки, Кивы, Бужанского, Дубинского, то я на самом деле видела Россию, Портнова, Коломойского".

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"То, что сегодня произошло в Верховной Раде – это абсолютно российский сценарий. Когда господин Бужанский – близкий друг Портнова – докладывал о том, почему надо увольнять Рябошапку и рассказывал, что дело, например, Екатерины Гандзюк было похоронено, то я больше доверяю отцу Гандзюк, который написал открытое обращение к Зеленскому с просьбой оставить генерального прокурора, потому что это единственный человек, который взялс за расследование дела его дочери", – рассказала Устинова.

Даже в "Слуге народа" не хватило голосов на это, но им помогли пророссийская сила ОПЗЖ и группа "За будущее", ведь против Дубневича, который сейчас является депутатом, Рябошапка подписывал подозрение и с него сняла неприкосновенность вся Верховная Рада,

– подчеркнула она.

Она заверила, что в Украине происходят страшные вещи, ведь вчера в новое правительство попали кадры времен Януковича, а сегодня друзья Портнова снимают генерального прокурора. Также отметила, что если новая власть пойдет в сторону России, то партия "Голос" перейдет в жесткую оппозицию.

"Мы никогда не будем сотрудничать с теми, кто идет в сторону России. Все эти шаги, которые я вижу со стороны партии "Слуга народа" и президента Зеленского за последние два дня говорят об одном, что нам не нужна любая сотрудничество с международными партнерами и мы хотим отказаться от МВФ и кредитов. Извините, но украинская экономика этого не выдержит, и им придется идти в Россию", – сказала депутат.

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