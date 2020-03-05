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      Це російський сценарій, – Устінова різко прокоментувала відставку Рябошапки

      - Читать новость на русском
      Устінова прокоментувала відставку Рябошапки / Українська школа політичних студій

      Партія "Голос" не підтримувала відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора, оскільки це була повна відповідальність монобільшості. А всі події за останні два дні у парламенті відбуваються за проросійським сценарієм.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова та наголосила: "Коли я бачила перші підписи, які збирались для відставки, Киви, Бужанського, Дубінського, то я насправді бачила Росію, Портнова, Коломойського".

      На часі Рада проголосувала за відставку Рябошапки

      "Те, що сьогодні сталось у Верховній Раді – це абсолютно російський сценарій. Коли пан Бужанський – близький друг Портнова – доповідав про те, чому треба звільняти Рябошапку і розказував, що справа, наприклад, Катерини Гандзюк була похована, то я більше довіряю батьку Гандзюк, який написав відкрите звернення до Зеленського з проханням залишити генерального прокурора, бо це єдина людина, яка взялась за розслідування справи його доньки", – розповіла Устінова. 

      Навіть у "Слузі народу" не вистачило голосів на це, але їм допомогли проросійська сила ОПЗЖ та група "За майбутнє", адже проти Дубневича, який нині є депутатом, Рябошапка підписував підозру і з нього зняла недоторканність вся Верховна Рада,
      – наголосила вона. 

      Вона запевнила, що в Україні відбуваються страшні речі, адже вчора в новий уряд потрапили кадри часів Януковича, а сьогодні друзі Портнова знімають генерального прокурора. Також зазначила, якщо нова влада піде в бік Росії, то партія "Голос" перейде в жорстку опозицію.

      "Ми ніколи не будемо співпрацювати з тими, хто йде в сторону Росії. Всі ці кроки, які я бачу з боку партії "Слуга народу" і президента Зеленського за останні два дні говорять про одне, що нам не потрібна будь-яка співпраця з міжнародними партнерами і ми хочемо відмовитись від МВФ та кредитів. Вибачте, але українська економіка цього не витримає, і їм доведеться йти в Росію", – сказала депутатка. 

      Відставка Руслана Рябошапки: що про це відомо

      • 3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади генерального прокурора. 
      • 5 березня на позачерговому засіданні 263 депутати проголосував за звільнення голови Офісу генпрокурора. 
      • Ймовірно цю посаду обійме депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.
      • Сам Рябошапка вважає, що його звільнили, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими у Раді звикли мати справу.
      • Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що серед усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, його не влаштовує дії голови Офісу генпрокурора щодо справ п'ятого президента України Петра Порошенка.
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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Володимир Зеленський Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Слуга народу Партія Голос
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