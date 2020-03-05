Це російський сценарій, – Устінова різко прокоментувала відставку Рябошапки

Партія "Голос" не підтримувала відставку Руслана Рябошапки з посади генпрокурора, оскільки це була повна відповідальність монобільшості. А всі події за останні два дні у парламенті відбуваються за проросійським сценарієм.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучила депутатка від партії "Голос" Олександра Устінова та наголосила: "Коли я бачила перші підписи, які збирались для відставки, Киви, Бужанського, Дубінського, то я насправді бачила Росію, Портнова, Коломойського".

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"Те, що сьогодні сталось у Верховній Раді – це абсолютно російський сценарій. Коли пан Бужанський – близький друг Портнова – доповідав про те, чому треба звільняти Рябошапку і розказував, що справа, наприклад, Катерини Гандзюк була похована, то я більше довіряю батьку Гандзюк, який написав відкрите звернення до Зеленського з проханням залишити генерального прокурора, бо це єдина людина, яка взялась за розслідування справи його доньки", – розповіла Устінова.

Навіть у "Слузі народу" не вистачило голосів на це, але їм допомогли проросійська сила ОПЗЖ та група "За майбутнє", адже проти Дубневича, який нині є депутатом, Рябошапка підписував підозру і з нього зняла недоторканність вся Верховна Рада,

– наголосила вона.

Вона запевнила, що в Україні відбуваються страшні речі, адже вчора в новий уряд потрапили кадри часів Януковича, а сьогодні друзі Портнова знімають генерального прокурора. Також зазначила, якщо нова влада піде в бік Росії, то партія "Голос" перейде в жорстку опозицію.

"Ми ніколи не будемо співпрацювати з тими, хто йде в сторону Росії. Всі ці кроки, які я бачу з боку партії "Слуга народу" і президента Зеленського за останні два дні говорять про одне, що нам не потрібна будь-яка співпраця з міжнародними партнерами і ми хочемо відмовитись від МВФ та кредитів. Вибачте, але українська економіка цього не витримає, і їм доведеться йти в Росію", – сказала депутатка.

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