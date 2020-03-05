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      Рябошапка не захотел подписывать никчемное подозрение Порошенко, – Шабунин о причине отставки

      - Читати новину українською

      Верховная Рада 5 марта отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Вероятно, причиной этого стало нежелание главы ГПУ подписывать подозрение пятому президенту Петру Порошенко.

      Такое мнение в эфире 24 канала в программе "Политанатомия" высказал председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      Важно: Рябошапку отправили в отставку: что о нем известно

      По его словам, подозрение Порошенко, которое должен был подписать Рябошапка, – это стыд.

      Проблема ключевая, почему Зеленский увольняет Рябошапку, – очень проста. Он отказался подписать никчемное, отвратительное подозрение Порошенко. Вы знаете, что меня трудно назвать фанатом Порошенко, но то, что подготовила Венедиктова – это просто стыд,
      – подчеркнул Шабунин.

      Больше о подозрении Порошенко – читайте здесь.

      "Я, честно говоря, не очень знаю, какая там была проблема с передачей дела в ГБР. Поскольку даже Закревская, которую сложно назвать фанатом прокуратуры, сегодня (5 марта – 24 канал) сказала, что Рябошапку нужно оставить", – добавил антикоррупционер относительно упреков экс-генпрокурору.

      По мнению Шабунина, Рябошапка поступил правильно, когда во время выступления в Раде сказал, что "честного и независимого прокурора нельзя заставить что-то делать, его можно уволить" и "что он не стал ничьим "слугой".

      Смотрите видео выступления Рябошапки в Раде:

      Я надеюсь, что Зеленский смотрел выступление Рябошапки. Мне кажется, он увидел наконец хоть кого-то в своей команде, кто показал пример лидерства и последовательности. Зеленскому наужно поучиться у Рябошапки,
      – подытожил Шабунин.

      Что известно об отставке Рябошапки

      ► В Раде собрали подписи о рассмотрении вопроса об отставке Рябошапки. Подписи собирал нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

      ► В четверг, 5 марта, Рада в 18: 30 собралась на внеочередное заседание. 263 депутата проголосовала за отставку Рябошапки.

      ► Сам Рябошапка считает, что Рада заинтересована в его отставке, ведь в ГПУ было неудобно "порешать" свои дела. В частности, по словам Рябошапки, некоторые "слуги народа" просили его назначить своих прокуроров.

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Петр Порошенко
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