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      Рябошапка не захотів підписувати нікчемну підозру Порошенку, – Шабунін про причину відставки

      - Читать новость на русском
      Віталій Шабунін / 24 канал

      Верховна Рада 5 березня відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Ймовірно, причиною цьому стало небажання голови ГПУ підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

      Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Важливо: Рябошапку відправили у відставку: що про нього відомо

      За його словами, підозра Порошенку, яку мав підписати Рябошапка, – це сором.

      Проблема ключова, чому Зеленський звільняє Рябошапку, – дуже проста. Він відмовився підписати нікчемну, огидну підозру Порошенкові. Ви знаєте, що мене важко назвати фанатом Порошенка, але те, що підготувала Венедіктова – це просто сором,
      – підкреслив Шабунін.

      Більше про підозру Порошенку – читайте тут.

      "Я, чесно кажучи, не дуже знаю, яка там була проблема з переданням справи в ДБР. Оскільки навіть Закревська, яку складно назвати фанатом прокуратури, сьогодні (5 березня – 24 канал) сказала, що Рябошапку треба залишити", – додав антикорупціонер щодо закидів ексгенпрокурору.

      На думку Шабуніна, Рябошапка вчинив правильно, коли під час виступу в Раді сказав, що "чесного і незалежного прокурора не можна змусити щось робити, його можна звільнити" і "що він не став нічиїм "слугою".

      Дивіться відео виступу Рябошапки у Раді:

      Я сподіваюся, що Зеленський дивився виступ Рябошапки. Мені здається, він побачив нарешті хоч когось у своїй команді, хто показав приклад лідерства і послідовності. Зеленському треба повчитися в Рябошапки,
      – підсумував Шабунін.

      Що відомо про відставку Рябошапки

      ► В Раді зібрали підписи про розгляд питання щодо відставки Рябошапки. Підписи збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський. 

      ► У четвер, 5 березня, Рада о 18:30 зібралася на позачергове засідання. 263 депутати проголосувала за відставку Рябошапки.

      ► Сам Рябошапка вважає, що Рада зацікавлена у його відставці, адже в ГПУ було незручно "порішати" свої справи. Зокрема, за словами Рябошапки, деякі "слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини політики Петро Порошенко
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