Рябошапка не захотів підписувати нікчемну підозру Порошенку, – Шабунін про причину відставки

Верховна Рада 5 березня відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Ймовірно, причиною цьому стало небажання голови ГПУ підписувати підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Політанатомія" висловив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Важливо: Рябошапку відправили у відставку: що про нього відомо

За його словами, підозра Порошенку, яку мав підписати Рябошапка, – це сором.

Проблема ключова, чому Зеленський звільняє Рябошапку, – дуже проста. Він відмовився підписати нікчемну, огидну підозру Порошенкові. Ви знаєте, що мене важко назвати фанатом Порошенка, але те, що підготувала Венедіктова – це просто сором,

– підкреслив Шабунін.

Більше про підозру Порошенку – читайте тут.

"Я, чесно кажучи, не дуже знаю, яка там була проблема з переданням справи в ДБР. Оскільки навіть Закревська, яку складно назвати фанатом прокуратури, сьогодні (5 березня – 24 канал) сказала, що Рябошапку треба залишити", – додав антикорупціонер щодо закидів ексгенпрокурору.

На думку Шабуніна, Рябошапка вчинив правильно, коли під час виступу в Раді сказав, що "чесного і незалежного прокурора не можна змусити щось робити, його можна звільнити" і "що він не став нічиїм "слугою".

Дивіться відео виступу Рябошапки у Раді:

Я сподіваюся, що Зеленський дивився виступ Рябошапки. Мені здається, він побачив нарешті хоч когось у своїй команді, хто показав приклад лідерства і послідовності. Зеленському треба повчитися в Рябошапки,

– підсумував Шабунін.

Що відомо про відставку Рябошапки

► В Раді зібрали підписи про розгляд питання щодо відставки Рябошапки. Підписи збирав нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

► У четвер, 5 березня, Рада о 18:30 зібралася на позачергове засідання. 263 депутати проголосувала за відставку Рябошапки.

► Сам Рябошапка вважає, що Рада зацікавлена у його відставці, адже в ГПУ було незручно "порішати" свої справи. Зокрема, за словами Рябошапки, деякі "слуги народу" просили його призначити своїх прокурорів.