МВС – це персональна імперія Авакова, – Фесенко

4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль. Однак незміним на посаді міністра внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. Чому скандального чиновника ще досі не звільнили – читайте далі.

Політичний експерт в ефірі 24 каналу Володимир Фесенко розповів, що "Арсен Аваков прийшов до влади після Майдану. І в цьому є проблема, адже він став уособлення всієї амбівалентності ситуації в Україні після 2014 року, коли і нове, і старе поєдналось в одному".

Зверніть увагу Аваков залишається на посаді: чим "прославився" міністр

"МВС – це персональна імперія Авакова. Це міністерство, яке під нього заточене, і чи зможе ця людина реформувати його – велике питання. Думаю, там щось нове треба буде створювати", – пояснив Фесенко.

Однак він заявив, що все ж в Авакова є слабке місце – це низькі рейтинги і відсутність особистої популярності.

До слова, раніше Володимир Зеленський пояснював, що Арсен Аваков залишається на посаді очільника МВС, бо наразі "немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи".



Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

Хто покинув Кабінет Міністрів: