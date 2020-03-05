МВС – це персональна імперія Авакова, – Фесенко
4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль. Однак незміним на посаді міністра внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. Чому скандального чиновника ще досі не звільнили – читайте далі.
Політичний експерт в ефірі 24 каналу Володимир Фесенко розповів, що "Арсен Аваков прийшов до влади після Майдану. І в цьому є проблема, адже він став уособлення всієї амбівалентності ситуації в Україні після 2014 року, коли і нове, і старе поєдналось в одному".
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"МВС – це персональна імперія Авакова. Це міністерство, яке під нього заточене, і чи зможе ця людина реформувати його – велике питання. Думаю, там щось нове треба буде створювати", – пояснив Фесенко.
Однак він заявив, що все ж в Авакова є слабке місце – це низькі рейтинги і відсутність особистої популярності.
До слова, раніше Володимир Зеленський пояснював, що Арсен Аваков залишається на посаді очільника МВС, бо наразі "немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи".
Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу
Хто покинув Кабінет Міністрів:
- Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;
- Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;
- Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;
- Оксана Коляда – очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);
- Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;
- Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;
- Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;
- Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;
- Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.