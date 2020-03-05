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      МВС – це персональна імперія Авакова, – Фесенко

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      / Getty images

      4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолив Денис Шмигаль. Однак незміним на посаді міністра внутрішніх справ залишається Арсен Аваков. Чому скандального чиновника ще досі не звільнили – читайте далі.

      Політичний експерт в ефірі 24 каналу Володимир Фесенко розповів, що "Арсен Аваков прийшов до влади після Майдану. І в цьому є проблема, адже він став уособлення всієї амбівалентності ситуації в Україні після 2014 року, коли і нове, і старе поєдналось в одному".

      Зверніть увагу Аваков залишається на посаді: чим "прославився" міністр

      "МВС – це персональна імперія Авакова. Це міністерство, яке під нього заточене, і чи зможе ця людина реформувати його – велике питання. Думаю, там щось нове треба буде створювати", – пояснив Фесенко. 

      Однак він заявив, що все ж в Авакова є слабке місце – це низькі рейтинги і відсутність особистої популярності.

      До слова, раніше Володимир Зеленський пояснював, що Арсен Аваков залишається на посаді очільника МВС, бо наразі "немає людини, яка може займатися питаннями безпеки, і яка була би не з нинішньої правоохоронної системи".

      аваков провали
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Хто покинув Кабінет Міністрів:

      • Олексій Гончарук – був прем'єр-міністром України;
      • Тимофій Милованов – очолював Міністерство економіки;
      • Оксана Маркарова – очолювала Мінфін;
      • Оксана Коляда – очолювала Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (тепер розділене на 2: Міністерство з реінтеграції і Міністерство ветеранів);
      • Зоряна Скалецька – очолювала Міністерство охорони здоров’я;
      • Андрій Загороднюк – очолював Міноборони України;
      • Юлія Соколовська – очолювала Міністерство соціальної політики;
      • Олексій Оржель – очолював Міністерство енергетики;
      • Дмитро Дубілет – був міністром Кабінету Міністрів.
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      сьогодні
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новий уряд Шмигаля Кабінет Міністрів України Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини України
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