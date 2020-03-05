МВД – это персональная империя Авакова, – Фесенко

5 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль. Однако неизменным на посту министра внутренних дел остается Арсен Аваков. Почему скандального чиновника до сих пор не уволили – читайте дальше.

Политический эксперт в эфире 24 канала Владимир Фесенко рассказал, что "Арсен Аваков пришел к власти после Майдана. И в этом есть проблема, ведь он стал олицетворением всей амбивалентности ситуации в Украине после 2014 года, когда и новое, и старое соединилось в одном".

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"МВД – это персональная империя Авакова. Это министерство, которое под него заточено, и сможет ли этот человек реформировать его – большой вопрос. Думаю, там что-то новое надо будет создавать", – пояснил Фесенко.

Однако он заявил, что все же у Авакова есть слабое место – это низкие рейтинги и отсутствие личной популярности.

К слову, ранее Владимир Зеленский объяснял, что Арсен Аваков остается на посту главы МВД, потому что сейчас "нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и которая была бы не с нынешней правоохранительной системы".



Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

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