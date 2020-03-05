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      МВД – это персональная империя Авакова, – Фесенко

      - Читати новину українською

      5 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль. Однако неизменным на посту министра внутренних дел остается Арсен Аваков. Почему скандального чиновника до сих пор не уволили – читайте дальше.

      Политический эксперт в эфире 24 канала Владимир Фесенко рассказал, что "Арсен Аваков пришел к власти после Майдана. И в этом есть проблема, ведь он стал олицетворением всей амбивалентности ситуации в Украине после 2014 года, когда и новое, и старое соединилось в одном".

      Обратите внимание Аваков остается на должности: чем "прославился" министр

      "МВД – это персональная империя Авакова. Это министерство, которое под него заточено, и сможет ли этот человек реформировать его – большой вопрос. Думаю, там что-то новое надо будет создавать", – пояснил Фесенко.

      Однако он заявил, что все же у Авакова есть слабое место – это низкие рейтинги и отсутствие личной популярности.

      К слову, ранее Владимир Зеленский объяснял, что Арсен Аваков остается на посту главы МВД, потому что сейчас "нет человека, который может заниматься вопросами безопасности, и которая была бы не с нынешней правоохранительной системы".

       

      аваков провали
      Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

      Кто покинул Кабинет Министров:

      • Алексей Гончарук – был премьер-министром Украины;
      • Тимофей Милованов – возглавлял Министерство экономики;
      • Оксана Маркарова – возглавляла Минфин;
      • Оксана Коляда – возглавляла Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (теперь разделено на 2: Министерство по реинтеграции и Министерство ветеранов);
      • Зоряна Скалецкая – возглавляла Министерство здравоохранения;
      • Андрей Загороднюк – возглавлял Минобороны Украины;
      • Юлия Соколовская – возглавляла Министерство социальной политики;
      • Алексей Оржель – возглавлял Министерство энергетики;
      • Дмитрий Дубилет – был министром Кабинета Министров.
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новое правительство Шмыгаля Кабинет Министров Украины Министерство внутренних дел Арсен Аваков Новости Украины
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