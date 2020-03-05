Кто не голосовал за отставку Рябошапки

На внеочередном заседании Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке. Однако даже в пропрезидентской "Слуге народа" нашлись те, кто не поддержал решение монобольшинства.

За отставку Рябошапки проголосовали 179 депутатов из "Слуги народа".До того Максиму Бужансккому, который инициировал выражение недоверия, удалось собрать на 27 "за" меньше – 152 подписи. Среди тех, кто не поддержал голосование является Богдан Яременко, Гео Лерос, Галина Янченко и Елизавета Ясько.

Как это было Рада проголосовала за отставку Рябошапки

Важно отметить, что Сергей Ионушас, в отношении которого распространились слухи о назначении на пост генпрокурора, воздержался от голосования.

В "Слуге народа" не голосовали 11 депутатов: Аликсийчук О., Лаба М., Марусяк О., Нагаевский А., Воронько О., Гривко С., Крячко М., Стернийчук В., Тарасов О., Третьякова, Янченко Г.

Воздержались – 28 народных избранников: Бабий Р., Вагнер В., Васильев И., Герус А., Жмеренецкий О., Кузьминых С., Лерос Г., Михайлюк Г., Новиков М., Петруняк Е., Струневич В., Фролов П., Ясько Е., Андреевич С., Безгин В., Богуцкая Е., Буймистр Л., Грищук Р., Ионушас С., Костюк Д., Мережко О., Монастырский Д., Мошенец О., Подгорная В., Саладуха О., Сольский М., Чернев Е., Яременко Б.

Пошли против шерсти и проголосовали против шестеро "слуг": Булах Л., Мотовиловец А., Бондарь Г., Гурин Д., Загоруйко А., Нагорняк С..

Среди внефракционных депутатов решение монобольшинства поддержали Иванисов и Поляков и проголосовали "за". Они раньше принадлежали к "слугам народа".

Смотрите видео, как Рябошапка покинул зал Рады после своего выступления:

Что известно об отставке генпрокурора Рябошапки

2 марта появилась информация, что Рада может рассмотреть отставку директора НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.

3 марта сообщили, что в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора.

Вчера, 4 марта, комитет парламента по правоохранительным органам рекомендовал депутатам самим решить судьбу Рябошапки.

Впоследствии распространились слухи, что заменить Рябошапку на посту может депутат от "Слуги народа" Сергей Ионушас.

Сам Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке самые большие претензии. В частности, Арахамию не устраивает деятельность генпрокурора по делу пятого президента Украины Петра Порошенко.

В пояснительной записке к документу нардепы предъявляют к Рябошапке ряд претензий: