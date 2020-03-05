Хто не голосував за відставку Рябошапки

На позачерговому засіданні Верховна Рада висловила недовіру генпрокурору Русланові Рябошапці. Однак, навіть у пропрезидентській "Слузі народу" знайшлися ті, хто не підтримав рішення монобільшості.

За відставку Рябошапки проголосували 179 депутатів зі "Слуги народу". До того Максиму Бужанському, який ініціював висловлення недовіри, вдалося зібрати на 27 "за" менше – 152 підписи. Серед тих, хто не підтримав голосування є Богдан Яременко, Гео Лерос, Галина Янченко та Єлизавета Ясько.

Як це було Рада проголосувала за відставку Рябошапки

Важливо зазначити, що Сергій Іонушас, щодо якого поширилися чутки про призначення на посаду генпрокурора, утримався від голосування.

У "Слузі народу" не голосували 11 депутатів: Аліксійчук О., Лаба М., Марусяк О., Нагаєвський А., Воронько О., Гривко С., Крячко М., Стернійчук В., Тарасов О., Третьякова, Янченко Г.

Утрималися – 28 народних обранців: Бабій Р., Вагнєр В., Василів І. , Герус А., Жмеренецький О., Кузьміних С., Лерос Г., Михайлюк Г., Новіков М., Петруняк Є., Струневич В., Фролов П., Ясько Є., Андрійович З., Безгін В., Богуцька Є., Буймістр Л., Грищук Р., Іонушас С., Костюк Д., Мережко О., Монастирський Д., Мошенець О., Подгорна В., Саладуха О. Сольський М., Чернєв Є., Яременко Б.

Пішли проти шерсті і проголосували проти шестеро "слуг": Булах Л., Мотовиловець А., Бондар Г., Гурін Д., Загоруйко А., Нагорняк С.,

Серед позафракційних депутатів рішення монобільшості підтримали Іванісов і Поляков і проголосували "за". Вони раніше належали до "Слуг народу".

Дивіться відео, як Рябошапка покинув залу Ради після свого виступу:

Що відомо про відставку генпрокурора Рябошапки

2 березня з'явилася інформація, що Рада може розглянути відставку директора НАБУ Ситника та генпрокурора Рябошапки .

. 3 березня повідомили, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора.

Вчора, 4 березня, комітет парламенту з правоохоронних органів рекомендував депутатам самим вирішити долю Рябошапки.

Дещо згодом поширилися чутки, що замінити Рябошапку на посаді може депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас.

Сам Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що з усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, Арахамію не влаштовує діяльність генпрокурора у справі п'ятого президента України Петра Порошенка .

У пояснювальній записці до документа нардепи висувають до Рябошапки низку претензій: