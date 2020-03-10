Украина без генпрокурора: какими будут последствия увольнения Рябошапки

Верховная Рада 5 марта 2020 года проголосовала за отставку Руслана Рябошапки. Впрочем, после увольнения, нового генпрокурора до сих пор не назначили. Эксперты пытаются определить, кто из кандидатов получит высокую должность, и чьи интересы будет лоббировать этот человек. Подробнее о причинах и последствиях отставки Рябошапки – читайте в материале 24 канала.

Необъявленная война депутатов группы Коломойского против генерального прокурора Руслана Рябошапки продолжалась несколько месяцев. Недавно они "наскребли" голоса для его отставки – в союзе с "Оппозиционной платформой" Медведчука.

Обратите внимание Перегруппировка во время боя, – заместитель Арахамии пояснила отставку Кабмина и Рябошапки

Своеобразное "добро" на это дал и президент Владимир Зеленский. Это решение озвучивало руководство монобольшинства.

Никто не сидит, никому нет обвинений. Весна пришла – посадок все ждут. Относительно господина Порошенко, возможно, это и является последней каплей, потому что все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то это не делает,

– прокомментировал руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Громких посадок, действительно, не было. Бывший советник генпрокурора Александр Леменов отметил, что конкретно относительно подозрения Порошенко, то не хватало обоснований.

Такое подозрение просто разнесут в суде, и рассыплется весь кейс. Зеленский в таких условиях очень быстро получит статус второго Януковича. Людей надо сажать по закону, а не по требованиям электората,

– пояснил бывший советник Руслана Рябошапки.



Что известно о делах в отношении Порошенко / Инфографика 24 канала

Существует другой вопрос: почему сошлись интересы представителей группы Коломойского и пророссийской ОПЗЖ? Очевидно, что пророссийские силы до последнего будут пытаться расшатать ситуацию, а Игорь Коломойский – бороться за свои активы. Ведь 16 марта 2020 года будет проходить судебное заседание по делу реприватизации "Приватбанка".

Справка. Нацбанк Украины заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) на более 155 миллиардов гривен. После этого правительство 18 декабря 2016 года национализировало крупнейший банк Украины. Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

Один вопрос – причины, а остальное – это последствия. Осенью началась реформа Гепрокуроратуры. Сейчас продолжается аттестация прокуроров. Впрочем, даже в Раде переживают, что реформа может остановиться.

В лучшем случае, что они сейчас сделают, снимут независимых прокуроров, руководителей областных прокуратур, которые ставил Рябошапка, и поставят снова своих "смотрящих",

– отметила народный депутат от партии "Голос" Александра Устинова.

Что известно об отставке Рябошапки?Верховная Рада на внеочередном заседании, 5 марта, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутатов.



3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке нардепы выдвинули Рябошапки ряд претензий:

– по более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

– за время его каденции ни резонансное досудебное расследование не доведено до конца;

– ни одного обвинительного акта по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлена.

Пока обязанности генпрокурора исполняет один из бывших заместителей Руслана Рябошапки – Виктор Чумак. Заседание правоохранительного комитета, куда должны направить представление новой кандидатуры на должность, состоится в 11 марта 2020 года.



Виктор Чумак / Фото liga.net

По состоянию на сейчас на повестке дня этого вопроса нет. Соответственно, о кандидатурах на должность генерального прокурора только предполагают:

исполняющая обязанности главы Госбюро расследований Ирина Венедиктова;

заместитель генпрокурора Юрия Луценко Сергей Кизь;

"Слуга народа" Сергей Ионушас. Его называют наиболее вероятным претендентом.



Ирина Венедиктова, Сергей Кизь, Сергей Ионушас / Инфографика 24 канала

По словам нардепа Александры Устиновой, Сергей Ионушас – это бывший юрист "95 квартала", человек очень близкий к Баканову, руководителю СБУ, а также в свое время был очень близок и к президенту.

Это будет такой лояльный человек, который будет делать то, что ему будут говорить,

– рассказала Александра Устинова.

Вне камер "слуги народа" признают, что в данный момент ни один из кандидатов не имеет абсолютной поддержки среди монобольшинства. Поэтому, пока вопрос – когда Украина получит нового генпрокурора – остается без ответа. Чем будет заниматься Руслан Рябошапка, которого отправили в отставку, пока неизвестно. В ближайшие две недели он будет отдыхать от битвы за Генпрокуратуру за рубежом.