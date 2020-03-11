Совпали точки соприкосновения различных групп интересов: Чумак об увольнении Рябошапки

Верховная Рада 5 марта 2020 года проголосовала за отставку Руслана Рябошапки. Вся его каденция сопровождалась многочисленными атаками как со стороны СМИ, так и народных депутатов, в частности, представителей монобольшинства. Временно исполняющим обязанности генерального прокурора назначили одного из бывших заместителей Рябошапки – Виктора Чумака.

В отставке Рябошапки совпали точки соприкосновения трех различных групп интересов. Об этом в эфире программы "Что это было" на 24 канале рассказал временно исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак.

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Группа №1

По словам председателя Офиса генпрокурора, первая группа представляет интересы определенного олигарха (Коломойского – 24 канал). С точки зрения прокурорской этики, он ответил, что не может называть фамилии представителей.

Он отметил, что точки соприкосновения совпали, потому что:

Есть жесткая позиция Офиса генпрокурора относительно суда по представлению интересов государства о невозможности возвращения в частную собственность "Приватбанка". Этот суд очень скоро состоится, соответственно, такую ​​позицию нужно определенным образом нивелировать или ослабить.

Есть достаточно серьезные производства по другим делам, которые касаются этой группы, в том числе и по "Укрнафте". И там также есть большое количество людей, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Справка. Нацбанк Украины заявил, что "Приватбанк" стал неплатежеспособным. Чтобы спасти банк, государство докапитализировало его (влило в банк) более чем на 155 миллиардов гривен. После этого правительство 18 декабря 2016 года национализировало крупнейший банк Украины. Впоследствии экс-владельцы банка начали заявлять, что национализация была незаконной. Поэтому на эту тему и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях продолжаются судебные споры.

Группа интересов №2

Виктор Чумак рассказал, что после увольнения 729 прокуроров только из центрального аппарата за период аттестации, на Офис генпрокурора потеряли влияние почти все олигархические и политические группы, которые ранее имели своих прокуроров или свое прокурорское лобби.

Вы же помните, что прокуратура всегда формировалась по квотному принципу. Генеральный прокурор – от "БПП", первый заместитель – от "Народного фронта". Разные люди с разных сторон заходили, и они лоббировали определенные бизнес или политические группы,

– отметил и.о. генерального прокурора.

Он добавил, что это было потеряно после того, как произошла "чистка" Офиса. Ведь были уволены прокуроры с неоднозначной характеристикой.

Виктор Чумак сообщил, что не только уволить, но и привлечь к ответственности таких прокуроров было гораздо сложнее. "Привлечь их за недобропорядочность, используя незаконное обогащение, было невозможно. Ведь соответствующая статья была отменена Конституционным судом", – подчеркнул он.

Группа интересов №3

По мнению Виктора Чумака, группа "региональных элит" очень сильна. Ведь именно она объединила почти весь парламент.

Он привел статистические данные: через 2 недели должно состояться собеседование по добропорядочности в региональных прокуратурах. Соответственно, его должны пройти почти 3 тысячи человек. Зато около 500 человек уже прошли переаттестацию.

И там сейчас местные депутаты, депутаты Верховной Рады, местный бизнес, который связан на решении недобросовестной конкуренции под защитой прокуратуры. Это все объединилось вокруг этой идеи, которая была пролоббированна на разных этапах, уровнях власти. И это все острием уперлось в генерального прокурора,

– пояснил Виктор Чумак.

Временно исполняющий обязанности генерального прокурора отметил, что знает Руслана Рябошапку уже 20 лет. Поэтому считает, что это человек с принципами и характером, поэтому он никогда не шел на такие компромиссы.



Руслан Рябошапка / Фото liga.net

Что известно об отставке Рябошапки?

Верховная Рада на внеочередном заседании 5 марта уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата.



3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке нардепы выдвинули Рябошапке ряд претензий:

– за более полгода пребывания в должности Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;

– за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до конца;

– ни один обвинительный акт по делам о возможных преступлениях чиновников в суд не направлен.