900 корупціонерів отримали підозри, – Чумак дав оцінку роботі Рябошапки

За відставку генпрокурора Руслана Рябошапки Верховна Рада проголосувала 5 березня 2020 року. Нового очільника досі не призначили. Виконувач обов’язків генерального прокурора Віктор Чумак в ефірі 24 каналу зазначив, що звільнення Рябошапки було неправильним рішенням.

За словами Чумака, генеральна прокуратура під керівництвом Руслана Рябошапки була у кілька разів кращою за попередників. Такий висновок можна зробити, ознайомившись з злочинами, які їм вдалося розкрити.

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"У нас за останні 3 місяці тільки 1200 проваджень по корупційних злочинах (відкрили, – 24 канал). З них 900 людей вже отримали підозри і очікують суду. Так, це не ті (корупціонери, 24 канал), яких знає вся країна", – сказав Чумак.

Як стверджує виконувач обов'язків, під час керівництва Рябошапки прокуратура відкривала такі провадження, за які ніколи "не брались" попередники. Зокрема, відкрили провадження за катування людей поліцейськими.

Це 27 таких проваджень за останні 3 місяці, адже якщо правоохоронці залишаються безкарними за катування – тоді, в принципі, катує держава,

– пояснив Віктор Чумак.

Він додав, що почали затримувати людей за вирубку і продаж лісів. Зокрема, керівників лісгоспів. Також приблизно 300 тисяч гектарів лісу вдалося повернути у державну власність.

Відставка Рябошапки: що відомо