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      900 коррупционеров получили подозрения, – Чумак дал оценку работе Рябошапки

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      За отставку генпрокурора Руслана Рябошапки Верховная Рада проголосовала 5 марта 2020 года. Нового руководителя до сих пор не назначили. Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала отметил, что увольнение Рябошапки было неправильным решением.

      По словам Чумака, генеральная прокуратура под руководством Руслана Рябошапки была в несколько раз лучше предшественников. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с преступлениями, которые им удалось раскрыть.

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      "У нас за последние 3 месяца только 1200 производств по коррупционным преступлениям (открыли – 24 канал). Из них 900 человек уже получили подозрения и ожидают суда. Да, это не те (коррупционеры – 24 канал), которых знает вся страна", – сказал Чумак.

      Как утверждает исполняющий обязанности, во время руководства Рябошапки прокуратура открывала такие производства, за которые никогда "не брались" предшественники. В частности, открыли производство за пытки людей полицейскими.

      Это 27 таких производств за последние 3 месяца, ведь если правоохранители остаются безнаказанными за пытки – тогда, в принципе, государство пытает,
      – пояснил Виктор Чумак.

      Он добавил, что начали задерживать людей за вырубку и продажу лесов. В частности, руководителей лесхозов. Также примерно 300 тысяч гектаров леса удалось вернуть в государственную собственность.

      Отставка Рябошапки: что известно

      • Верховная Рада на внеочередном заседании, которое состоялось 5 марта 2020 года, поддержала увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки. За это проголосовали 263 депутатов.
      • Проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора зарегистрировали в Верховной Раде еще 3 марта.
      • В пояснительной записке нардепы выдвинули к Рябошапке ряд претензий. Отметили, что время пребывания на посту он не продемонстрировал активность в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства. Также добавили, что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения.
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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Офис генпрокурора Виктор Чумак Руслан Рябошапка Новости политики Новости Украины
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