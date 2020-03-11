900 коррупционеров получили подозрения, – Чумак дал оценку работе Рябошапки

За отставку генпрокурора Руслана Рябошапки Верховная Рада проголосовала 5 марта 2020 года. Нового руководителя до сих пор не назначили. Исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор Чумак в эфире 24 канала отметил, что увольнение Рябошапки было неправильным решением.

По словам Чумака, генеральная прокуратура под руководством Руслана Рябошапки была в несколько раз лучше предшественников. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с преступлениями, которые им удалось раскрыть.

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"У нас за последние 3 месяца только 1200 производств по коррупционным преступлениям (открыли – 24 канал). Из них 900 человек уже получили подозрения и ожидают суда. Да, это не те (коррупционеры – 24 канал), которых знает вся страна", – сказал Чумак.

Как утверждает исполняющий обязанности, во время руководства Рябошапки прокуратура открывала такие производства, за которые никогда "не брались" предшественники. В частности, открыли производство за пытки людей полицейскими.

Это 27 таких производств за последние 3 месяца, ведь если правоохранители остаются безнаказанными за пытки – тогда, в принципе, государство пытает,

– пояснил Виктор Чумак.

Он добавил, что начали задерживать людей за вырубку и продажу лесов. В частности, руководителей лесхозов. Также примерно 300 тысяч гектаров леса удалось вернуть в государственную собственность.

Отставка Рябошапки: что известно