Путін дуже хоче позбутися Донбасу, – Яковина

Держдума Росії проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. "За" відповідну поправку до конституції проголосували 380 депутатів. Це дає можливість президенту залишитися при владі ще на 12 років, тобто, до 2036 року.

Міжнародний оглядач Іван Яковина висловив думку, що в Росії все мало бути організовано зовсім по-іншому, однак в останній момент все сплутала ситуація з радикальним падінням цін на нафту, а також історія з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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За його словами, російська влада зрозуміла, що країна перебуває у складній міжнародній ситуації, і в будь-який момент можна "нарватися на великі проблеми". Саме тому вони вирішили, що їм без Путіна – нікуди, тому вирішили його залишити.

До цього вони хотіли йому вигадати якусь іншу посаду,

– додав Іван Яковина.

Він повідомив, що з 10 березня 2020 року в Росії офіційно заборонили будь-які протести до 10 квітня. Відповідно, ніяких протестів щодо цих поправок до конституції не відбудеться.

Іван Яковина наголосив, що в цій ситуації Україні має скористатися моментом, поки в Росії триває процес політичної нестабільності та великих економічних проблем. Нашій країні потрібно прагнути вирішення своїх цілей, оскільки для цього є всі можливості.

Владі потрібно не боятися нічого, а також вимагати терміново провести вибори на Донбасі згідно з українськими умовами. Я думаю, що зараз це може спрацювати,

– розповів Іван Яковина.

Політичний оглядач додав, що можна використати інший варіант: пригрозити віддати Донбас під відповідальність Росії до того моменту, поки Путін є президентом. Тобто, поки він не піде, "ми вважаємо, що ви відповідаєте за Донбас, а після того, як він піде, то готові взяти його назад", – зазначив Іван Яковина.

Путін дуже хочу позбутися Донбасу до 1921 року – до моменту проведення виборів у Держдуму. Я думаю, якщо йому зробити таку погрозу, то він піде на поступки,

– пояснив журналіст.

Що відомо про терміни президентства в Росії?Наразі в російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше, ніж два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну президентом став Дмитро Медведєв. Путін на той час обіймав посаду прем'єр-міністра.



Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.