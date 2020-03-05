Переговори Путіна і Ердогана у Москві: про що вони домовляються – відео

Російський президент Володимир Путін і лідер Туреччини Реджеп Ердоган у четвер, 5 березня, проводять переговори у Москві. Вони обговорюють загострення військового конфлікту у сирійській провінції Ідліб. Путін подякував Ердогану за те, що той знайшов час прилетіти у Москву і провести цю зустріч.

Перед початком зустрічі Путін заявив, що сподівається на те, що ситуація в сирійському Ідлібі не зруйнує російсько-турецькі відносини. Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

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Також Путін заявив про необхідність прямої особистої розмови через загострення ситуації у Сирії. Він знову запевнив, що сирійська армія не знала про місце перебування турецьких військових, які загинули в результаті військової атаки бійців армії Асада.

Він також визнав, що протягом загострення бойових дій загинуло чимало сирійських військових.

Водночас, Ердоган заявив, що рішення, які приймуть під час переговорах у Москві, полегшать ситуацію в Ідлібі. За його словами, переговори мали відбутись у Туреччині, але через роботу Путіна над поправками до конституції Росії, Ердоган вирішив сам приїхати у столицю РФ.

Зараз ми переживаємо той момент у наших відносинах, коли вони досягли піку. Безумовно, наша сьогоднішня зустріч щодо Ідлібу має велике значення, оскільки в регіоні спостерігається дуже напружена обстановка. Я знаю, що сьогодні весь світ стежить за нашими переговорами. Вважаю, що наші рішення і кроки, які будуть прийняті сьогодні, полегшать ситуацію,

– сказав турецький президент.

За словами турецького лідера, його головне завдання – розвивати відносини Москви і Анкари.

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Загострення військових дій у Сирії: основні факти

Увечері 27 лютого російська авіація атакувала турецький конвой. В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень.

В результаті, загинули щонайменше 33 військових, багато людей зазнали поранень. Після авіаудару президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав термінову нараду Ради нацбезпеки. У відповідь на дії російської авіації турецькі війська розгорнули атаку по усіх відомих їм об'єктах режиму Башара Асада, якого підтримує Росія у Сирії.

Росія все заперечує та переконує, що її авіація не завдавала жодних ударів по Ідлібу.

Через загострення в Сирії ООН вже опублікувала заяву на своєму офіційному сайті. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "закликав до негайного припинення вогню", а також він висловив особливу стурбованість у зв'язку зі зростанням ризику для цивільних осіб.

Після цього Туреччина відкрила кордон з Євросоюзом, щоб привернути увагу Заходу до проблем біля своїх кордонів з Сирією. Згодом між Туреччиною та Росією, яка підтримує Асада, розпочалися нові перемовини.

Ситуація у Сирії продовжує загострюватися. В Ідлібській зоні 3 березня внаслідок атак військових режиму Асада та повітряних сил Росії загинули 12 мирних жителів, серед них було 4 дитини.

Довідка. У місті Ідліб зосереджені сили сирійської опозиції. Туреччина підтримує опозиціонерів влади, тоді як Росія виступає на боці диктатора Асада.

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Що треба знати про війну у СиріїГромадянська війна у Сирії розпочалася з мирних протестів у березні 2011 року. Активісти виступали проти безробіття та корупції у країні, вони вимагали відставки президента Башара Асада. Коли уряд застосував до вільнодумців насильство, протести поширилися всією країною. Зараз ситуація не обмежується конфліктом між прибічниками та противниками Асада.



До бойових дій залучено багато груп і країн, кожна з яких має свої інтереси. Ключову підтримку уряду надають Росія та Іран, а США, Туреччина і Саудівська Аравія займають сторону повстанців.



​Що треба знати про конфлікт у Сирії / Інфографіка 24 каналу