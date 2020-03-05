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      Переговоры Путина и Эрдогана в Москве: о чем они договариваются

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      Российский президент Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган в четверг, 5 марта, проводят переговоры в Москве. Они обсуждают обострение военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Путин поблагодарил Эрдогана за то, что тот нашел время прилететь в Москву и провести эту встречу.

      Перед началом встречи Путин заявил, что надеется на то, что ситуация в сирийском Идлибе не разрушит российско-турецкие отношения. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.

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      Также Путин заявил о необходимости прямой личной беседы из-за обострения ситуации в Сирии. Он снова заверил, что сирийская армия не знала о местонахождении турецких военных, погибших в результате военной атаки бойцов армии Асада.

      Он также признал, что в течение обострения боевых действий погибло немало сирийских военных.

      В то же время, Эрдоган заявил, что решения, которые примут во время переговоров в Москве, облегчат ситуацию в Идлибе. По его словам, переговоры должны состояться в Турции, но из-за работы Путина над поправками в Конституцию России, Эрдоган решил сам приехать в столицу РФ.

      Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Безусловно, наша сегодняшняя встреча относительно Идлиба имеет большое значение, поскольку в регионе наблюдается очень напряженная обстановка. Я знаю, что сегодня весь мир следит за нашими переговорами. Считаю, что наши решения и шаги, которые будут приняты сегодня, облегчат ситуацию,
      – сказал турецкий президент.

      По словам турецкого лидера, его главная задача – развивать отношения Москвы и Анкары.

      Эрдоган встретился с Путиным в Москве: смотрите видео

      Обострение военных действий в Сирии: основные факты

      • Вечером 27 февраля российская авиация атаковала турецкий конвой. В результате погибли по меньшей мере 33 военных, многие получили ранения.
      • После авиаудара президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание Совета нацбезопасности. В ответ на действия российской авиации турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Башара Асада, который поддерживает Россия в Сирии.
      • Россия все отрицает и утверждает, что ее авиация не наносила никаких ударов по Идлибу.
      • Из-за обострения в Сирии ООН уже опубликовала заявление на своем официальном сайте. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "призвал к немедленному прекращению огня", а также он выразил особую обеспокоенность в связи с ростом риска для гражданских лиц.
      • После этого Турция открыла границу с Евросоюзом, чтобы привлечь внимание Запада к проблемам у своих границ с Сирией. Впоследствии между Турцией и Россией, которая поддерживает Асада, начались новые переговоры.
      • Ситуация в Сирии продолжает обостряться. В Идлибской зоне 3 марта в результате атак военных режима Асада и воздушных сил России погибли 12 мирных жителей, среди них было 4 ребенка.

      Справка. В городе Идлиб сосредоточены силы сирийской оппозиции. Турция поддерживает оппозиционеров власти, тогда как Россия выступает на стороне диктатора Асада.

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      Что надо знать о войне в СирииГражданская война в Сирии началась с мирных протестов в марте 2011 года. Активисты выступали против безработицы и коррупции в стране, они требовали отставку президента Башара Асада. Когда правительство применило к вольнодумцам насилие, протесты распространились по всей стране. Сейчас ситуация не ограничивается конфликтом между сторонниками и противниками Асада.

      К боевым действиям привлечены много групп и стран, у каждой из которых свои интересы. Ключевую поддержку правительству оказывают Россия и Иран, а США, Турция и Саудовская Аравия занимают сторону повстанцев.


      Что надо знать о конфликте в Сирии / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Владимир Путин Новости политики Новости России Война в Сирии Атака России на Турцию в Сирии Реджеп Эрдоган Новости Турции
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