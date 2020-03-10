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      Путин очень хочет избавиться от Донбасса, – Яковина

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      Госдума России проголосовала за отмену президентских сроков Владимира Путина. "За" соответствующую поправку в конституцию проголосовали 380 депутатов. Это дает возможность президенту остаться у власти еще на 12 лет, то есть, до 2036 года.

      Международный обозреватель Иван Яковина высказал мнение, что в России все должно было быть организовано совсем по-другому, однако в последний момент все спутала ситуация с радикальным падением цен на нефть, а также история с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 канала.

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      По его словам, российская власть поняла, что страна находится в сложной международной ситуации, и в любой момент можно "нарваться на большие проблемы". Именно поэтому они решили, что им без Путина – никуда, поэтому решили его оставить.

      До этого они хотели ему придумать какую-то другую должность,
      – добавил Иван Яковина.

      Он сообщил, что с 10 марта 2020 года в России официально запретили любые протесты до 10 апреля. Соответственно, никаких протестов по этим поправкам к конституции не будет.

      Иван Яковина отметил, что в этой ситуации Украина должна воспользоваться моментом, пока в России продолжается процесс политической нестабильности и больших экономических проблем. Нашей стране нужно стремиться к решению своих целей, поскольку для этого есть все возможности.

      Власти нужно не бояться ничего, а также требовать срочно провести на Донбассе выборы согласно украинским условиям. Я думаю, что сейчас это может сработать,
      – рассказал Иван Яковина.

      Политический обозреватель добавил, что можно использовать другой вариант: пригрозить отдать Донбасс под ответственность России до того момента, пока Путин является президентом. То есть, пока он не уйдет, "мы считаем, что вы отвечаете за Донбасс, а после того, как он уйдет, то готовы взять его назад", – отметил Иван Яковина.

      Путин хочу избавиться от Донбасса до 1921 года – до момента проведения выборов в Госдуму. Я думаю, если ему сделать такую ​​угрозу, то он пойдет на уступки,
      – пояснил журналист.

      Что известно о сроках президентства в России?
      Сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд. Однажды Путин уже обходил этот запрет – после второго срока президентом стал Дмитрий Медведев. Путин в то время занимал пост премьер-министра.

      После президентства Медведева к власти вернулся Путин, а срок полномочий президента России вырос с 4 лет до 6. Очередной второй президентский срок Путина заканчивается в 2024 году.

      Почему доллар растет: прогнозы для Украины
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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Выборы на Донбассе Украина – Россия Новости России Владимир Путин
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