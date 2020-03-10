Упыря на карантин посадили до 2036 года: соцсети о вечном президентстве Путина
Госдума РФ проголосовала за аннулирование президентских сроков Владимира Путина. Это означает, что лидер Кремля может остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.
В соцсетях эмоционально комментируют возможность Путина стать снова президентом.
Подробнее Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина
Руслан Усачев отметил, что в России пока нет ни одного кота, который бы родился не во время правления Путина.
Другие пользователи говорят, что перевороты в средневековье были более изобретательны.
Так как Гитлер, но Гитлер хоть делал все для Германии,
– шутят в твиттере.
Пользователи шутят в соцсетях
Журналисты 24 канала собрали для вас остроумные шутки про вечное президентство Владимира Путина.
Юзеры вспомнили выражение Путина / Фото из твиттера
Мемы о Владимире Путине захватили Твиттер / фото из твиттера
Путин и Путин / Фото из соцсетей
Да, это действительно может быть 5 срок Путина / Фото из соцсетей
До 2132 года Путин уже не доживет / Фото из соцсетей
Пользователи остроумно шутят в твиттере / Фото из соцсетей
Таки переписал / Фото из соцсетей