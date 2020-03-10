Упыря на карантин посадили до 2036 года: соцсети о вечном президентстве Путина

Госдума РФ проголосовала за аннулирование президентских сроков Владимира Путина. Это означает, что лидер Кремля может остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.

В соцсетях эмоционально комментируют возможность Путина стать снова президентом.

Подробнее Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

Руслан Усачев отметил, что в России пока нет ни одного кота, который бы родился не во время правления Путина.

Другие пользователи говорят, что перевороты в средневековье были более изобретательны.

Так как Гитлер, но Гитлер хоть делал все для Германии,

– шутят в твиттере.



Пользователи шутят в соцсетях

Журналисты 24 канала собрали для вас остроумные шутки про вечное президентство Владимира Путина.



Юзеры вспомнили выражение Путина / Фото из твиттера

Пользователи придумывают мемы о Путине / фото из твиттера



Мемы о Владимире Путине захватили Твиттер / фото из твиттера



Путин и Путин / Фото из соцсетей



Да, это действительно может быть 5 срок Путина / Фото из соцсетей



До 2132 года Путин уже не доживет / Фото из соцсетей



Пользователи остроумно шутят в твиттере / Фото из соцсетей

Императором Путин может быть до 2036 года / Фото из соцсетей



Таки переписал / Фото из соцсетей

Упыря на карантин посадили до 2036 года — GattoDaVinci (@VinciGatto) March 10, 2020

2019

В.Путин "Не более двух сроков подряд" pic.twitter.com/fLbOPir8Zu — Аксиома (@Search_Veritas) March 10, 2020

Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox — не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020

Всё ясно. Кратко:

1. Досрочных выборов в ГД не будет.

2. Пожизненное президентство Путина будет. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

Мышление в голове Путина это феерический процесс:



Декабрь 2019: С Белоруссией объединимся и я буду заново президентом! А, Лукашенко против?



Январь 2020: Давайте добавим в Конституцию там разное и я останусь, но не президентом!



Март 2020: Нет, я подумал, останусь президентом! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 10, 2020

программа развития на ближайшие годы pic.twitter.com/4tUTesgRS2 — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) March 10, 2020

Всё ясно. Кратко:

1. Досрочных выборов в ГД не будет.

2. Пожизненное президентство Путина будет. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020