22:40
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, сегодня
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Упыря на карантин посадили до 2036 года: соцсети о вечном президентстве Путина

      - Читати новину українською

      Госдума РФ проголосовала за аннулирование президентских сроков Владимира Путина. Это означает, что лидер Кремля может остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.

      В соцсетях эмоционально комментируют возможность Путина стать снова президентом.

      Подробнее Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина

      Руслан Усачев отметил, что в России пока нет ни одного кота, который бы родился не во время правления Путина.

      Другие пользователи говорят, что перевороты в средневековье были более изобретательны.

      Так как Гитлер, но Гитлер хоть делал все для Германии,
      – шутят в твиттере.


      Пользователи шутят в соцсетях

      Журналисты 24 канала собрали для вас остроумные шутки про вечное президентство Владимира Путина.


      Юзеры вспомнили выражение Путина / Фото из твиттера

      Пользователи придумывают мемы о Путине / фото из твиттера


      Мемы о Владимире Путине захватили Твиттер / фото из твиттера


      Путин и Путин / Фото из соцсетей


      Да, это действительно может быть 5 срок Путина / Фото из соцсетей


      До 2132 года Путин уже не доживет / Фото из соцсетей


      Пользователи остроумно шутят в твиттере / Фото из соцсетей

      Императором Путин может быть до 2036 года / Фото из соцсетей


      Таки переписал / Фото из соцсетей

       

      Последние новости о коронавирусе в Украине: в Черновцах 5 подозрений на болезнь
      сегодня
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Мемы Новости политики Курьезные новости Конституция Новости России Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:30 Коллапс судебной системы близко: Зеленский сознательно не разблокирует реформу
      Роман Маселко
      сегодня , 22:00 Свобода и демократия мира под угрозой
      Уляна Супрун
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 21:27 Саудовская Аравия против России: почему началась и чем завершится нефтяная война
      Анатолій Максимов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук