Упиря на карантин посадили до 2036 року: соцмережі про вічне президенство Путіна
Держдума РФ проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Це означає, що лідер Кремля може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.
У соцмережах емоційно коментують можливість Путіна стати знову президентом.
Детальніше Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна
Руслан Усачев зауважив, що у Росії наразі немає жодного кота, який би народився не під час правління Путіна.
Інші користувачі кажуть, що перевороти у середньовіччі були більш винахідливі.
Так як Гітлер, але Гітлер хоч робив все для Німеччини,
– жартують у твіттері.
Користувачі жартують у соцмережах
Журналісти 24 каналу зібрали для вас найдотепніші жарти про вічне президентство Володимира Путіна.
Юзери пригадали вислів Путіна / Фото з твіттер
Користувачі вигадують меми про Путіна / Фото з твіттера
Меми про Володимира Путіна захопили твіттер / Фото з твіттер
Путін і Путін / Фото з соцмереж
Так, це справді може бути 5 термін Путіна / Фото з соцмереж
До 2132 року Путін вже не доживе / Фото з соцмереж
Користувачі дотепно жартують у твіттері / Фото з соцмереж
Імператором Путін може бути до 2036 року / Фото з соцмереж
Таки переписав / Фото з соцмереж