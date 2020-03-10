Упиря на карантин посадили до 2036 року: соцмережі про вічне президенство Путіна

Держдума РФ проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Це означає, що лідер Кремля може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

У соцмережах емоційно коментують можливість Путіна стати знову президентом.

Детальніше Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна

Руслан Усачев зауважив, що у Росії наразі немає жодного кота, який би народився не під час правління Путіна.

Інші користувачі кажуть, що перевороти у середньовіччі були більш винахідливі.

Так як Гітлер, але Гітлер хоч робив все для Німеччини,

– жартують у твіттері.



Користувачі жартують у соцмережах

Журналісти 24 каналу зібрали для вас найдотепніші жарти про вічне президентство Володимира Путіна.



Юзери пригадали вислів Путіна / Фото з твіттер



Користувачі вигадують меми про Путіна / Фото з твіттера



Меми про Володимира Путіна захопили твіттер / Фото з твіттер



Путін і Путін / Фото з соцмереж



Так, це справді може бути 5 термін Путіна / Фото з соцмереж



До 2132 року Путін вже не доживе / Фото з соцмереж



Користувачі дотепно жартують у твіттері / Фото з соцмереж



Імператором Путін може бути до 2036 року / Фото з соцмереж



Таки переписав / Фото з соцмереж

Упыря на карантин посадили до 2036 года — GattoDaVinci (@VinciGatto) March 10, 2020

2019

В.Путин "Не более двух сроков подряд" pic.twitter.com/fLbOPir8Zu — Аксиома (@Search_Veritas) March 10, 2020

Владимир Путин в Госдуме на обсуждении поправки об обнулении президентских сроков. Холст, масло, 2020 год pic.twitter.com/EakZNcy2ox — не хухры-мухры (@zuukhra) March 10, 2020

Всё ясно. Кратко:

1. Досрочных выборов в ГД не будет.

2. Пожизненное президентство Путина будет. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

Мышление в голове Путина это феерический процесс:



Декабрь 2019: С Белоруссией объединимся и я буду заново президентом! А, Лукашенко против?



Январь 2020: Давайте добавим в Конституцию там разное и я останусь, но не президентом!



Март 2020: Нет, я подумал, останусь президентом! — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) March 10, 2020

программа развития на ближайшие годы pic.twitter.com/4tUTesgRS2 — Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) March 10, 2020

Всё ясно. Кратко:

1. Досрочных выборов в ГД не будет.

2. Пожизненное президентство Путина будет. — Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020