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      Упиря на карантин посадили до 2036 року: соцмережі про вічне президенство Путіна

      - Читать новость на русском
      Меми про вічне президентство Путіна / twitter.com

      Держдума РФ проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Це означає, що лідер Кремля може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

      У соцмережах емоційно коментують можливість Путіна стати знову президентом.

      Детальніше Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна

      Руслан Усачев зауважив, що у Росії наразі немає жодного кота, який би народився не під час правління Путіна.

      Інші користувачі кажуть, що перевороти у середньовіччі були більш винахідливі.

      Так як Гітлер, але Гітлер хоч робив все для Німеччини,
      – жартують у твіттері.


      Користувачі жартують у соцмережах

      Журналісти 24 каналу зібрали для вас найдотепніші жарти про вічне президентство Володимира Путіна.


      Юзери пригадали вислів Путіна / Фото з твіттер


      Користувачі вигадують меми про Путіна / Фото з твіттера


      Меми про Володимира Путіна захопили твіттер / Фото з твіттер


      Путін і Путін / Фото з соцмереж


      Так, це справді може бути 5 термін Путіна / Фото з соцмереж


      До 2132 року Путін вже не доживе / Фото з соцмереж


      Користувачі дотепно жартують у твіттері / Фото з соцмереж


      Імператором Путін може бути до 2036 року / Фото з соцмереж


      Таки переписав / Фото з соцмереж

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Меми Новини політики Курйозні новини Конституція Новини Росії Володимир Путін
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