Дело в том, что раньше его режим изменил конституцию страны. И теперь Путин действительно имеет вроде бы законное право вновь баллотироваться на пост президента, причем не раз.

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Путин якобы не уверен, пойдет ли в президенты снова

Главе Кремля Владимиру Путину неделю назад, 7 октября, исполнилось 69 лет. Россией он руководит с 2000 года:

Сначала 2 срока подряд имел, затем фактически поручил кресло президента полностью лояльному Дмитрию Медведеву.

А потом опять зашел на 2 срока (только уже не по 4, а по 6 лет – ведь изменил законодательство).

Власть Путин, очевидно, отдавать не собирался и дальше, поэтому организовал целый референдум по изменениям к конституции.

Россияне его "поддержали", и теперь управлять Кремлем Путин может вплоть до 2036 года – еще два срока.

И уже не надо кого-то пускать даже на несколько лет в нагретое кресло.

Тем не менее пойдет ли Путин на выборы, будет ли баллотироваться – не такой уж и риторический вопрос. Вот как президент России ответил на него в разговоре с американской журналисткой:

Нет, я на такие вопросы лучше не буду отвечать. Это традиционная мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени. Разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию.

Фактически, этими словами Путин признал, что если объявит о своем баллотировании, то может спровоцировать в России дестабилизацию. Но он этого не хочет. Мол, "ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно и спокойно".

Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок. Но никаких решений по этому поводу пока не принято,

– подытожил Путин.

Обратите внимание: президентские выборы в России запланированы на 2024. То есть, еще 3 года Владимир Путин точно будет у кремлевского руля, если не произойдет чего-то экстраординарного.